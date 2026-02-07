Ενώ όλα έμοιαζαν χαμένα η Νάπολι με δέκα παίκτες και με χρυσό πέναλτι στις καθυστερήσεις δραπέτευσε από τη Γένοβα και λύγισε τη Τζένοα με 3-2!

Μέσα από τέτοια ματς χτίζει χαρακτήρα. Και παράλληλο το μονοpάτι προς το επόμενο Champions League. Η Νάπολι βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο στη Γένοβα κι έμεινε να παλεύει με δέκα παίκτες από το 76΄, όμως με buzzer-beater πέναλτι του Χόιλουντ στο 90΄+5΄λύγισε την Τζένοα και παρέμεινε εδραιωμένη στην τρίτη θέση της Serie A.

Οι γηπεδούχοι πάντως έβαλαν από νωρίς δύσκολα στους Παρτενοπέι, καθώς μόλις στο 3΄ο Μαλινόφσκι ευστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι κι έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του. Μέσα σε δυο λεπτά ωστόσο η Νάπολι έφτασε στην ανατροπή. Αρχικά στο 20΄ο Χόιλουντ σκόραρε προ κενής εστίας για το 1-1 και στιγμές αργότερα ο ΜακΤόμινεϊ βρήκε δίχτυα με τρομερό σουτ για την ανατροπή.

Τα πράγματα έμοιαζαν να μπαίνουν στο σωστό δρόμο για τη Νάπολι, όμως στο β΄μέρος οι ρωγμές δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους. Στο 57΄η Τζένοα τελικά έφτασε στην ισοφάριση με σκόρερ τον Κολόμπο, ενώ είκοσι λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Ζουάν Ζεσούς.

Κόντρα στις πιθανότητες ωστόσο, οι παίκτες του Κόντε βρήκαν τον τρόπο για να αποδράσουν με το τρίποντο, όταν μέσω VAR κέρδισαν το λυτρωτικό πέναλτι στις καθυστερήσεις, με τον Χόιλουντ να σκοράρει από την άσπρη βούλα και να υπογράφει το αποτέλεσμα.