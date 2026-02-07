Με δύο γκολ του Μπαρτόλο (το ένα με πέναλτι), ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με 2-0 του Βόλου και πήρε μεγάλη βαθμολογική ανάσα εν όψει της συνέχειας.

Ο Αστέρας Aktor έβαλε φρένο στον κατήφορο που είχε πάρει.

Οι Αρκάδες είχαν πέντε ήττες και δύο ισοπαλίες στα επτά τελευταία παιχνίδια, βρέθηκαν στην προτελευταία θέση και μετά τον θρίαμβο του Παναιτωλικού επί της Λάρισας, δεν υπήρχαν άλλο περιθώρια. Έπρεπε οπωσδήποτε να πάρει τη νίκη κόντρα στον Βόλο, ο οποίος επίσης είναι σε πτωτική πορεία. Με πρωταγωνιστή τον Χουλιάν Μπαρτόλο, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ, ο Αστέρας λύγισε 2-0 τους Βολιώτες κι επέστρεψε στις νίκες μετά την 30ή Νοεμβρίου και το 1-0 εκτός έδρας επί του Ατρόμητου

Η διάταξη των ομάδων

Ο Αστέρας είχε τον Παπαδόπουλο στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Άλχο, αριστερό ο Σιλά και στόπερ οι Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος. Στα χαφ έπαιξαν οι Μούμο, Γιαμπλόνσκι, αριστερά στην επίθεση ο Κετού, δεξιά ο Μίτροβιτς και ο Μπαρτόλο πίσω από τον Οκό.

Ο Βόλος είχε τον Σιαμπάνη στο τέρμα, τριάδα στην άμυνα τους Τριανταφύλλου, Μύγα, Χέρμανσον, δεξί μπακ χαφ ήταν ο Σόρια, αριστερά ο Φορτούνα, στα χαφ αγωνίστηκαν οι Μπουζούκης, Γροσδής, δεξιά ο Γκονζάλες, αριστερά ο Λάμπρου και ο Τζόκα κινήθηκε σε ρόλο φορ.

Κακό ματς, δοκάρι ο Αστέρας

Οι Αρκάδες, αλλά και οι Βολιώτες στο πρώτο ημίχρονο δεν πήραν ρίσκα. Οι ποιοτικές ενέργειες ήταν ελάχιστες, άρα και οι φάσεις, σε ένα κακό 45λεπτο. Σε κάθε περίπτωση, οι Αρκάδες αναζήτησαν με μεγαλύτερη θέληση του γκολ, αλλά περισσότερο απειλούσαν με στατικές φάσεις. Στο 11' απευθείας φάουλ του Μπαρτόλο από πλάγια δεξιά, η μπάλα έφυγε λίγο έξω από τη συμβολή των δοκαριών. Στο 21' κόρνερ του Μίτροβιτς, πρώτη κεφαλιά του Ιβάνοφ, δεύτερη του Κετού, η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι έφυγε η μπάλα.

Μετά το 20' ισορρόπησε ο Βόλος, που έπαιζε χωρίς κλασικό φορ, αλλά όσες φάσεις έκανε ήταν με μακρινά σουτ. Στο 29' αριστερό σουτ εκτός περιοχής του Γρόσδη, ήταν άστοχο και στο 33' αριστερό σουτ του Γκονζάλες από τα 25 μέτρα η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η καλύτερη στιγμή στο πρώτο ημίχρονο ήταν στο 45'. Ο Μπαρτόλο βρήκε τον Μούμο, αυτός έκανε από το ημικύκλιο το δεξί σουτ, η μπάλα έγλειψε το αριστερό δοκάρι κι έφυγε άουτ.

Πέναλτι και 1-0!

Ο Ράσταβατς πέρασε τον Καλτσά στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ κι ο τέταρτος διαιτητή Γιαννούκας πήρε τη θέση του βοηθού Νικολακάκη, ο οποίος είχε μυϊκό τραυματισμό στη γάμπα. Το παιχνίδι συνέχισε να είναι κακό, χωρίς φάσεις, αλλά ο Αστέρας κατάφερε να βρει το γκολ στο 62' με ένα περίεργο πέναλτι. Ο Φορτούνα βρήκε καθαρά τον Κετού, ο οποίος όμως ήταν εκτός αγωνιστικού χώρου! Η μπάλα επίσης φάνηκε να έχει βγει όλη. Ο Φορτούνα, πάντως, τον βρήκε καθαρά με το αριστερό πόδι σε μία φάση που δεν υπήρχε μεγάλος κίνδυνος. Στην εξέλιξη σέντραρε ο Άλχο και ο Σιαμπάνης απέκρουσε εκπληκτικά την κεφαλιά του Οκό.

Ο Τσακαλίδης, ωστόσο, κλήθηκε στο VAR από τον Κουμπαράκη κι έδειξε την άσπρη βούλα, κρίνοντας ότι η μπάλα άγγιζε τη γραμμή του άουτ στη μεγάλη περιοχή. Ο Μπαρτόλο ανέλαβε την εκτέλεση, έστειλε τη μπάλα δεξιά, ο Σιαμπάνης έπεσε αριστερά κι έγινε το 1-0.

Καθάρισε ο Μπαρτόλο

Ο Φεράντο έριξε στη μάχη Μακνί, Κόμπα, Αμπάντα, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει πνοή στην ομάδα του. Ο Αστέρας έψαχνε μία αντεπίθεση για ένα δεύτερο γκολ και το βρήκε στο 76'. Κάθετη του Κετού στον Τζοακίνι, αυτός βρήκε τον Μπαρτόλο και ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός με αριστερό πλασέ από το ύψος του πέναλτι έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία κι έγραψε το 2-0.

Ο νικητής πλέον είχε κριθεί, ενώ ο Βόλος, ο οποίος μετά το 2-0 έπαιξε σε σχηματισμό 4-3-3, είχε την πρώτη τελική στην εστία στο 81', όταν η κεφαλιά του Λάμπρου κατέληξε στα χέρια του Παπαδόπουλου. Στο 89' ο Παπαδόπουλος απέκρουσε στη δεξιά γωνία το αριστερό σουτ εκτός περιοχής του Γρόσδη.

MVP: Ο Χουλιάν Μπαρτόλο φυσικά. Ο 30χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του, κόντρα στον Βόλο, στον οποίο αγωνίστηκε όταν ήρθε στην Ελλάδα και της χάρισε ένα πολύτιμο τρίποντο.

Στο ύψος τους: Ο Κετού κέρδισε το πέναλτι και ξεκίνησε το 2-0. Καλό παιχνίδι από τον Καμερουνέζο εξτρέμ. Θετική εικόνα είχαν και οι Γιαμπλόνσκι, Σιλά, Άλχο.

Ο αδύναμος κρίκος: Ο Σιαμπάνης δεν ευθύνεται στα γκολ που δέχθηκε, το ένα άλλωστε ήταν με πέναλτι και ο Γροσδής το πάλεψε. Οι υπόλοιποι παίκτες του Βόλου ήταν άφαντοι.

Η γκάφα: Ο Φορτούνα έκανε ένα πέναλτι αχρείαστο σε παίκτη που ήταν εκτός αγωνιστικού χώρου... Τα λόγια είναι περιττά.

Το στραγάλι: Στη φάση που άνοιξε το σκορ ο Αστέρας, θα έπρεπε να δει το χτύπημα του Φορτούνα στον Κετού. Αυτό που δεν μπορούσε να δει είναι αν η μπάλα ήταν ολόκληρη έξω ή ένα μέρος της είχε επαφή στη γραμμή. Τη λύση έδωσε το VAR.

Το ταμείο του GAZZETTA: Δίκαιη η νίκη του Αστέρα αν και δεν έθελξε με την εικόνα του. Τουλάχιστον ήταν πιο αποφασισμένος, ενώ ο Βόλος με την εικόνα του στην Τρίπολη έδειξε ανήμπορος για κάτι καλό.

Αστέρας Aktor (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Σιλά, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Γιαμπλόνσκι (90' Τζανδάρης), Μούμο (79' Τσίκο), Κετού, Μπαρτόλο (90' Έντερ Γκονζάλες), Μίτροβιτς (46' Καλτσάς), Οκό (71' Τζοακίνι).

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου (77' Τσοκάνης), Σόρια, Φορτούνα (61' Φορτούνα), Μπουζούκης (61' Κόμπα), Γρόσδης, Τζόκα (77' Ουρτάδο), Γκονζάλες (61' Μακνί), Λάμπρου.