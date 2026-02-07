Με στόχο το διπλό και την επιστροφή στις νίκες η ΑΕΚ κόντρα στον Πανσερραϊκό για να εκμεταλλευτεί ενδεχόμενη απώλεια των ανταγωνιστών της. Ποιες οι πιθανές αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ ταξίδεψε στις Σέρρες για να αντιμετωπίσει την Κυριακή (8/2) τον Πανσερραϊκό γνωρίζοντας ότι με επιστροφή στις νίκες θα έχει τη δυνατότητα να περιμένει τα αποτελέσματα των ανταγωνιστών της στην κορυφή που δίνουν ντέρμπι λίγες ώρες αργότερα για να εκμεταλλευτεί τυχόν απώλειες. Ο μεν Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό, ο δε ΠΑΟΚ απέναντι στον Άρη. Το ματς στις Σέρρες ωστόσο είναι από αυτά που κρύβουν παγίδες, παρά το γεγονός ότι η Ένωση δικαιολογημένα έχει τον τίτλο του φαβορί με αντίπαλο τον ουραγό του πρωταθλήματος.

Τις τελευταίες δύο σεζόν η ΑΕΚ δεν έχει καταφέρει να φύγει με διπλό από τη συγκεκριμένη έδρα. Πρόπερσι με ισοπαλία στο φινάλε, σε ένα από τα αποτελέσματα που της στέρησαν τον τίτλο και πέρυσι στην ήττα με 1-0, σε ένα ματς στο οποίο η Ένωση είδε να της αρνούνται δύο πέναλτι. Αυτά και μόνο επιβάλλεται να κάνουν ακόμα πιο προσεκτική την ΑΕΚ στο εκτός έδρας ματς των Σερρών κόντρα σε μια ομάδα που μάχεται για την επιβίωση της.

Ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει από τους παίκτες του να αφήσουν έξω από το μυαλό τους όσα συνέβησαν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και να επικεντρωθούν αποκλειστικά στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό. Σε ένα ματς στο οποίο η ΑΕΚ θα έχει για ακόμα μια φορά τη δυναμική στήριξη των οπαδών της που θα ξεπεράσουν τους 4.000 στις εξέδρες, με πολλούς φίλους των κιτρινόμαυρων να δημιουργούν... πανικό κατά την άφιξη της αποστολής στις Σέρρες. Ο Νίκολιτς αναμένεται να προχωρήσει σε διαφοροποιήσεις στο αρχικό σχήμα σε σχέση με εκείνο που είχε επιλέξει στο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό, με τον Σέρβο τεχνικό να βλέπει τον Περέιρα να επιστρέφει στην αποστολή.

Τα πιθανά πλάνα του Νίκολιτς για την ενδεκάδα με Πανσερραϊκό

Οι δύο από τις αλλαγές είναι οι δεδομένες που αφορούν τους τιμωρημένους που έχει η Ένωση. Όπως είναι γνωστό, οι Ρέλβας και Γιόβιτς έχουν δηλωθεί να εκτίσουν και δεν θα είναι διαθέσιμοι για τον Νίκολιτς. Στη θέση του Ρέλβας, μένει να φανεί αν θα επιλέξει τον Βίντα πλάι στον Μουκουντί ή πάρει την απόφαση να ξεκινήσει για πρώτη φορά το Γκεοργκίεφ, κάτι που δείχνει να σκέφτεται ως ενδεχόμενο. Ο Στρακόσα στην εστία και ο Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας είναι οι σίγουροι, ενώ αριστερά το προβάδισμα φαίνεται πως έχει ο Πένραϊς καθώς ο Πήλιος έχει πάρει σερί παιχνιδιών.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής υπάρχει το δεύτερο βασικό δίλημμα του Νίκολιτς για τον παίκτη που θα επιλέξει πλάι στον Πινέδα, με τους Μαρίν και Μάνταλο να διεκδικούν τη θέση. Στην κορυφή της επίθεσης, τον Γιόβιτς θα αντικαταστήσει ο Βάργκα, ο οποίος άνοιξε λογαριασμό με το γκολ που σημείωσε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ενώ στην τριάδα πίσω και πλάγια από τον Ούγγρο φορ είναι πιθανό να βρεθούν οι Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά και ένας εκ των Λιούμπισιτς ή Ελίασον, στο τρίτο ερωτηματικό που υπάρχει για το αρχικό σχήμα.