Η Γιουβέντους ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση του Γιλντίζ μέχρι το 2030.

Γιουβέντους και Γιλντίζ είχαν έρθει σε προφορική συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου και σήμερα ο ιταλικός σύλλογος ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση του Τούρκου μέχρι το 2030.

Οι Μπιανκονέρι επέκτειναν το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή για άλλους 12 μήνες, από αυτό που είχε υπογράψει το 2024, ενώ οι απολαβές του θα ανέρχονται στα 6 εκατομμύρια. Ο 20χρονος επιθετικός, που φοράει τη φανέλα με το 10, έχει εξελιχθεί σε βασικό μέλος της ομάδας του Τορίνο. Συνολικά στη σεζόν έχει πραγματοποιήσει 31 εμφανίσεις, ενώ έχει σημειώσει εννέα γκολ και έχει μοιράσει οκτώ ασίστ. Παράλληλα έχει φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο εκτός έδρας ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League.

Ο Γιλντίζ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του και τη χαρά μετά την επέκταση του συμβολαίου: «Είμαι πολύ χαρούμενος για την ανανέωση του συμβολαίου και που αποτελώ μέρος της ιστορίας της Γιουβέντους. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα πετύχουμε σπουδαία πράγματα στο μέλλον. Αγαπώ την ομάδα, γιατί από τότε που ήρθα εδώ ένιωθα πάντα ότι θα καταφέρναμε σπουδαία πράγματα μαζί. Ήμουν πάντα σίγουρος ότι οι φίλαθλοι και η οικογένειά μου βρίσκονται στο πλευρό μου».

Επίσης η παρουσία του Τζον Έλκαν, του διαδόχου της οικογένειας Ανιέλι, στην υπογραφή του συμβολαίου του αποτελεί ακόμη μία ένδειξη του πόσο σημαντικό θεωρούν τον Γιλντίζ για το μέλλον του συλλόγου.