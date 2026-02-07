Ο Γιώργος Σακελλαρίου γράφει στο blog του για ένα ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, που μπορεί για διάφορους λόγους να μείνει χαραγμένο στη μνήμη όλων.

Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος με 46 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός είναι πέμπτος με 29. Το τριφύλλι με αγώνα λιγότερο παλεύει να μπει στην τετράδα.

Ναι, δεν είναι ντέρμπι τίτλου και για τους δύο, όπως έχουν μάθει οι πιο παλιοί. Γιατί οι νεότεροι, από το 2012 κι έπειτα, με εξαίρεση τη σεζόν 2022-23, δεν έχουν δει τους δύο αιωνίους να παλεύουν μαζί για τον τίτλο. Φαίνεται απίστευτο, αλλά είναι μία πικρή πραγματικότητα.

Τη σεζόν 2012-13 η διαφορά άγγιζε τους 40 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός πήγε στο Φάληρο, προηγήθηκε με τον Φιγκερόα και ισοφαρίστηκε στο τέλος σε 1-1, με τον κόσμο των Πειραιωτών να έχει έντονα παράπονα για την εικόνα της ομάδας. Το τριφύλλι πήρε ισοπαλία στον Πειραιά ακόμα και σε ματς που έγινε έπειτα από απεργία των παικτών 2017-18. Οπότε δεν χρειάζεται να τονίσουμε το αυτονόητο, ότι ένα ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, θα έχει πάντα ενδιαφέρον, σε όποια κατάσταση κι αν είναι μία από τις δύο ομάδες.

Το κυριακάτικο παιχνίδι στο Φάληρο, όμως, μπορεί να μείνει χαραγμένο στη μνήμη όλων, για πολλούς λόγους. Ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι πρώτος και εκεί θέλει να μείνει. Αν νωρίτερα δεν έχει νικήσει και ο ΠΑΟΚ τον Άρη, θ' αυξήσει τη διαφορά και όπως έχει τώρα η κατάσταση με το ranking της UEFA, ο Ολυμπιακός αν αφήσει πίσω του τους δύο Δικεφάλους και πάρει τον τίτλο, θα είναι ξανά στη League Phase του Champions League.

Για τον οπαδό του Ολυμπιακού το να πάρει τίτλο και να αφήσει εκτός τετράδας τον Παναθηναϊκό, είναι επίσης λόγος για να θέλει τη νίκη. Θέλει η ομάδα του να ρίξει το τελειωτικό χτύπημα στον αιώνιο αντίπαλο. Οι παίκτες και ο Μεντιλίμπαρ ενδεχομένως να μην το βλέπουν έτσι, αλλά στα playoffs, όπως και να είναι ο Παναθηναϊκός, δεν είναι απλό να παίξουν μαζί του οι Πειραιώτες δύο ντέρμπι στο κυνήγι για τον τίτλο, σε σχέση με τον αξιόμαχο κι ελκυστικό, με το ποδόσφαιρο που παίζει, Λεβαδειακό.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, παράλληλα, θ' αντιμετωπίσει έναν συμπατριώτη του που είναι «θρύλος». Τον Ράφα Μπενίτεθ, έναν τεχνικό με τρομερό βιογραφικό. Ο έμπειρος τεχνικός, ασφαλώς και θα ήθελε να πανηγυρίσει τη νίκη όχι μόνο για την κορυφή, αλλά και γιατί θα είναι απέναντι σε έναν καταξιωμένο προπονητή.

Φυσικά υπάρχει και κάτι σημαντικό ακόμα. Η επέτειος της τραγωδίας της θύρας 7. Πέρασαν 45 χρόνια από τη μέρα που ένα γήπεδο βάφτηκε στο αίμα, βυθίζοντας στο πένθος 21 οικογένειες και μαζί την οικογένεια του Ολυμπιακού, αλλά και της ΑΕΚ, αφού ένα από τα θύματα, ο 18χρονος τότε Γεράσιμος Αμίτσης, ήταν οπαδός της. Είναι λογικό οι ερυθρόλευκοι να θέλουν μία τέτοια μέρα τη νίκη.

Στον αντίποδα ένας γίγαντας, ο Παναθηναϊκός, συνεχίζει να είναι στα σκοινιά. Μακριά από τον στόχο της κορυφής. Ο κόσμος είναι πικραμένος, βλέπει να έρχονται τα δύο τελευταία χρόνια παίκτες με αρκετά εκατομμύρια ευρώ, αλλά ομάδα να μην γίνονται. Ένα τριφύλλι που θα έχει πάλι απουσίες. Ένας κόσμος που ενθουσιάστηκε με τις μεταγραφές των Αντίνο, Γιάγκουσιτς, Τεττέη, αλλά περιμένει να δει πότε αυτά τα παιδιά και με ποιους δίπλα τους, θα φτιάξουν ένα σύνολο ικανό να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός στο Φάληρο δεν μπορεί να σκέφτεται τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ. Δίνει μάχη για να μπει στην τετράδα κι όσο δεν παίρνει νίκες, τόσο θα μειώνονται οι πιθανότητες. Έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι αν το τριφύλλι μείνει εκτός τετράδας κι εκτός τελικού, τότε θα παίξει στο Conference League. Θα πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις τη στιγμή που δεν θα είναι 100% έτοιμος κι αυτό ποτέ δεν είναι απλό. Είτε στον πάγκο είναι ο Μπενίτεθ με τη σπουδαία καριέρα είτε ο Γκουαρδιόλα. Πολύ περισσότερο όταν έχει έναν προπονητή που δεν γνωρίζει από προκριματικά καλοκαιριού στις μεγάλες ομάδες που εργάστηκε.

Το να πάρει ο Παναθηναϊκός αποτέλεσμα στο Φάληρο, τώρα που τον έχουν όλοι τελειωμένο, θα είναι ένα μήνυμα ότι μπορεί να σταθεί σύντομα ο γίγαντας στα πόδια του. Και να πάει με καλύτερη ψυχολογία στην Τούμπα να τα δώσει όλα για όλα. Ο Μπενίτεθ, ο οποίος έχει τρεις ήττες (ΠΑΟΚ Τούμπα, Λεωφόρο, ΑΕΚ εκτός) και μία νίκη εντός (με ΠΑΟΚ) σε ντέρμπι, ασφαλώς και θα θέλει να χαμογελάσει.

Ο φίλος του Παναθηναϊκού γνωρίζει ότι η ομάδα του δεν πάει για πρωτάθλημα και μπορεί να πιστεύουν πολύ ότι είναι αδιάφορος για το τι θα συμβεί στο Φάληρο, όμως, αυτό θα ισχύει μέχρι την έναρξη του αγώνα. Τότε, το κουμπί γυρίζει και η νίκη είναι ένα... παυσίπονο, για κάθε φίλο του τριφυλλιού, που έχει να δει την ομάδα του στην κορυφή 16 χρόνια.

Στο φινάλε και αυτό το ντέρμπι και η ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ, είναι δύο παιχνίδια που ο Μπενίτεθ και οι παίκτες του, νέοι και παλιοί, όσοι είναι διαθέσιμοι, θα πρέπει να δείξουν πόσο αντέχουν. Αν μπορούν να σηκώσουν το βάρος της φανέλας και να είναι μέλη μίας άλλης ομάδας, που ευελπιστούν όλοι στον σύλλογο, ότι θα δημιουργηθεί από τη νέα χρονιά, με στόχο να βρεθεί στην κορυφή. Προς το παρόν, το κίνητρο είναι να ρίξουν από εκεί τον μεγάλο τους αντίπαλο.

