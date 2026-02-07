Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για την επέκταση συμβολαίου του Λουίς Ενρίκε μέχρι το 2030.

Η Παρί Σεν Ζερμέν θέλει να κρατήσει στο τιμόνι της ομάδας τον Λουίς Ενρίκε μέχρι το 2030, αν και ξέρει πως ο Ισπανός προπονητής είναι στο στόχαστρο κι άλλων συλλόγων. Παρόλα αυτά, οι Παριζιάνοι είναι αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουν να φτάσουν στο επιθυμητό deal.

Σύμφωνα με την «L'equipe», ο γαλλικός σύλλογος έχει ήδη ξεκινήσει τις συζητήσεις για ανανέωση του Ενρίκε, ενάμισι χρόνο πριν την λήξη του συμβολαίου, λήγει τον Ιούνιο του 2027, γεγονός που δείχνει την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του. Δίχως αμφιβολία ο Ισπανός τεχνικός αποτελεί ορόσημο στο σύλλογο, καθώς τον οδήγησε στην μεγάλη επιτυχία που δεν είχε καταφέρει κανείς τα προηγούμενα χρόνια, την κατάκτηση του Champions League.

Η Παρί Σεν Ζερμέν ξέρει ότι θα έχει δύσκολο έργο, μιας και αρκετές ομάδες, κυρίως αγγλικές, έχουν στο στόχαστρο τον προπονητής της. Ο Ενρίκε πάντως, μετά την πρώτη επέκταση συμβολαίου πέρσι, είχε δηλώσει: «Να μείνω για 10 χρόνια; Το ελπίζω, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να παραμείνεις τόσο πολύ σε έναν κορυφαίο σύλλογο. Αν κοιτάξετε τη διάρκεια της παρουσίας μου στις προηγούμενες ομάδες, δεν έμεινα ποτέ πάνω από τέσσερα χρόνια. Χρειαζόμουν να επαναφορτιστώ, γιατί η ενέργεια εξαντλείται. Όμως εδώ πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό πρότζεκτ. Νιώθω πολύ καλά. Θα ήταν πραγματικά υπέροχο αν η περιπέτειά μου εδώ διαρκούσε δέκα χρόνια».