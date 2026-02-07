Κιτρινόμαυρος... χαμός για την ΑΕΚ κατά την άφιξη της στις Σέρρες με τους οπαδούς της Ένωσης να επιφυλάσσουν στην αποστολή μια θερμή υποδοχή στο ξενοδοχείο.

Η ΑΕΚ θα έχει δυναμική παρουσία των οπαδών της στο αυριανό (8/2) ματς με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες. Οι οπαδοί των κιτρινόμαυρων έχουν εξαφανίσει τα εισιτήρια και υπολογίζεται ότι πάνω από 4.000 ΑΕΚτζήδες θα βρίσκονται στις εξέδρες του γηπέδου των Σερρών.

Η αποστολή της ΑΕΚ «πέταξε» το απόγευμα του Σαββάτου από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» για τη Θεσσαλονίκη και από εκεί κατευθύνθηκε οδικώς για τις Σέρρες, όπου οι οπαδοί των κιτρινόμαυρων δημιούργησαν έναν... πανικό κατά την άφιξη της αποστολής στο ξενοδοχείο!

Πολλοί φίλοι της Ένωσης περίμεναν την άφιξη του πούλμαν και μόλις οι παίκτες, ο Μάρκο Νίκολιτς και το τεχνικό τιμ της ΑΕΚ άρχισαν να βγαίνουν, τους αποθέωναν έναν έναν, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με συνθήματα.

Στην αποστολή της ΑΕΚ μπήκε και ο Περέιρα, ο οποίος επιστρέφει μετά από ενάμιση μήνα απουσίας, ενώ εκτός είναι οι τιμωρημένοι Ρέλβας, Γιόβιτς και ο νεοαποκτηθέντας Σαχαμπό.