Έβρεξε ξανά γκολ στο «St James Park», εκεί όπου η Μπρέντφορντ λύγισε με ανατροπή 3-2 τη Νιούκαστλ και παρέμεινε με το βλέμμα στην Ευρώπη.

Ματσάρα στο «St. James Park«, με τη Μπρέντφορντ να φεύγει νικήτρια με ανατροπή 3-2 επί της Νιούκαστλ και να διατηρεί ολοζώντανα τα ευρωπαϊκά όνειρα. Αν και οι Magpies προηγήθηκαν πρώτοι με το γκολ του Μπότμαν στο 24΄, οι Λονδρέζοι κατάφεραν να φέρουν τούμπα το ματς πριν από το ημίχρονο. Αρχικά στο 37΄ο Γιάνελτ έφερε το ματς στα ίσα, ενώ στο 45΄+2΄η Νιούκαστλ κέρδισε πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Τιάγκο για την ανατροπή.

Προερχόμενη από δυο σερί ήττες η Νιούκαστλ βρέθηκε ξανά στα σχοινιά κι αναγκάστηκε να βγάλει πείσμα για την ισοφάριση, την οποία βρήκε με τον ίδιο τρόπο όταν ο Γκιμαράες ευστόχησε από την άσπρη βούλα στο 78΄.

Ακόμα κι έτσι ωστόσο, ο τελευταίος λόγος άνηκε στη Μπρέντφορντ. Έξι λεπτά αργότερα ο Ουαταρά έδωσε τη χαριστική βολή στους Magpies που κατρακύλησαν στην 12η θέση της Premier League, με έξι βαθμούς λιγότερους από τη Μπρέντφορντ που παραμονεύει για την ευρωπαϊκή έξοδο από την 7η θέση.