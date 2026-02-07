Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα Playoffs του Champions League δεν μπόρεσε να περάσει από την έδρα της Γκλάντμπαχ, έμεινε στο 1-1 και το σερί νικών έλαβε τέλος

Η Γκλάντμπαχ έβαλε φρένο στο νικηφόρο σερί τεσσάρων αγώνων της Λεβερκούζεν, με τις δυο ομάδες να μένουν στο 1-1 για την 21η αγωνιστική της Bundesliga. Ετσι, οι φιλοξενούμενοι έμειναν στο -3 από την τετράδα της βαθμολογίας. Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τους Γερμανούς στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 22:00, ενώ η ρεβάνς θα γίνει την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στις 22:00 στην «BayArena».

Η Γκλάντμπαχ παρουσιάστηκε ιδιαίτερα συμπαγής αμυντικά και δυνατή στις μονομαχίες στο πρώτο ημίχρονο. Μάλιστα, στο 10ο λεπτό εκμεταλλευόμενη λάθος του τερματοφύλακα Μπλάσβιχ κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τον Ένγκελχαρντ. Λίγο πριν την ανάπαυλα, όμως, ο Σάντερ στάθηκε άτυχος, στέλνοντας άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-1. Στο δεύτερο μέρος η Λεβερκούζεν ανέβασε ρυθμό, έγινε πιο δημιουργική και είχε τις καλύτερες στιγμές, με αποκορύφωμα δοκάρι του Σικ. Παρ’ όλα αυτά, καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να βρει το νικητήριο γκολ, με το τελικό αποτέλεσμα να αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα: ένα ημίχρονο για κάθε πλευρά.

Λεβερκούζεν (3-4-2-1): Μπλάσβιχ, Ταπσόντα, Μπαντέ, Κουάνσα, Γκριμάλντο, Γκαρσία, Φερνάντες, Άρθουρ, Τίλμαν, Χόφμαν, Σικ

