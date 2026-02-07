Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει Κωνσταντέλια και Χατσίδη για το ντέρμπι με τον Άρη.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης».

Ο τεχνικός του Δικεφάλου Ραζβάν Λουτσέσκου, όπως αναμενόταν, δεν μπορεί να υπολογίζει τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τον Δημήτρη Χατσίδη. Ο πρώτος υπέστη μυϊκό τραυματισμό την περασμένη Κυριακή στο ματς με τον Πανσερραϊκό κι έκανε θεραπεία. Όλα δείχνουν ότι πολύ δύσκολα θα είναι έτοιμος και για τη ρεβάνς του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Τετάρτη.

Ο Χατσίδης τραυματίστηκε στη Λεωφόρο, στο φινάλε της αναμέτρησης με το τριφύλλι, έπειτα από μαρκάρισμα του Κυριακόπουλου κι έκανε κι αυτός θεραπεία. Νοκ άουτ φυσικά είναι και ο Ιβανούσετς, ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο πέλμα. Ερωτηματικό αποτελεί, αν ο Λουτσέσκου θα πάρει στην αποστολή το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, τον Μεξικανό δεξιό μπακ Χόρχε Σάντσες.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Έτοιμοι για Χαριλάου.

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για την αναμέτρησης κόντρα στον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης, με απογευματινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε, όπως συνηθίζεται, δουλειά στο τακτικό κομμάτι, δίτερμα και ειδικές ασκήσεις για τις στατικές φάσεις. Οι Χατσίδης, Κωνσταντέλιας και Ιβανούσετς υποβλήθηκαν σε θεραπεία».