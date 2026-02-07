Ο Αλβάρο Αρμπελόα έριξε τα βέλη του προς τη Μπαρτσελόνα για την υπόθεση Νεγκρέιρα, την οποία χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Οι σχέσεις μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα δυσχεραίνουν όλο και περισσότερο σε διοικητικό επίπεδο με την πάροδο του χρόνου, με την απόφαση των Μπλαουγκράνα να εγκαταλείψουν και με τη βούλα το πρότζεκτ της European Super League να αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο στη μεταξύ τους κόντρα.

Από την πλευρά τους οι Μερένγκες εδώ και αρκετό διάστημα πιέζουν για απαντήσεις στην υπόθεση Νεγκρέιρα, κατά την οποία η Μπαρτσελόνα ελέγχεται για ύποπτες πληρωμές επί σειρά ετών προς τον πρώην αντιπρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας στην Ισπανία.

Κληθείς μάλιστα να σχολιάσει την υπόθεση στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με τη Βαλένθια, ο τεχνικός της Ρεάλ, Αλβάρο Αρμπελόα, έριξε τα βέλη του προς τους Μπλαουγκράνα, τονίζοντας πως πρόκειται για σκάνδαλο χωρίς προηγούμενο!

«Κανείς δεν καταλαβαίνει τον λόγο που το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ισπανικού ποδοσφαίρου παραμένει άλυτο. Κι αυτό μας αφορά όλους» τόνισε χαρακτηριστικά προς τα ΜΜΕ στη συνέντευξη Τύπου, παραμονές του αγώνα απέναντι στις Νυχτερίδες.