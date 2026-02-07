O Γιάννης Αναστασίου μίλησε στους ποδοσφαιριστές του Παναιτωλικού στα αποδυτήρια μετά τη σπουδαία νίκη επί της ΑΕΛ Novibet.

Ο Παναιτωλικός ήταν... ασταμάτητος στη Λάρισα και συνέτριψε την ΑΕΛ Novibet με το θριαμβευτικό 4-1. Ο Τίτορμος έβγαλε αντίδραση μετά από ένα δύσκολο διάστημα και πήρε νίκη σπουδαίας σημασίας τόσο βαθμολογικά, όσο και ψυχολογικά.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Αναστασίου έβγαλε ομιλία στα αποδυτήρια μετά το παιχνίδια και θέλησε να κρατήσει τους παίκτες του... προσγειωμένους, ενώ στάθηκε στη συγκέντρωση και τη νοοτροπία της ομάδας του, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του στην Cosmote TV.

Η ομιλία του Γιάννη Αναστασίου στα αποδυτήρια

«Καταρχάς συγχαρητήρια για τη νοοτροπία σας. Από το πρώτο δευτερόλεπτο δείξατε τί θελετε ως ομάδα και ατομικά ο καθένας. Συγχαρητήτρια γι' αυτό, για την εμφάνιση σας και το αποτέλεσμα. Δεν χάσατε την επιθυμία σας ως ομάδα από το πρώτο δευτερόλεπτο. Αυτό είναι κάτι που είναι απόδειξη του τι μπορείτε να κάνετε όταν είσαστε ομάδα, συμπαγής, με πειθαρχία, έχετε ενότητα και συγκέντρωση.

Είναι απλά ένα μικρό βήμα. Μη φανταστείτε πως κάνατε κάτι φανταστικό σήμερα. Ήταν καλή νίκη, κόντρα σε αντίπαλο που είναι άμεσος ανταγωνιστής και τον νικήσαμε δυο φορές μέσα στη σεζόν. Ακόμα έχουμε πολλά παιχνίδια και όλοι πρέπει να είσατε έτοιμοι.

Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και έχει άλλες απαιτήσεις. Αύριο θα παίξουμε στις 13:00 φιλικό με τον ΠΑΣ Γιάννινα, για όσους δεν έπαιξαν. Πρέπει να είσαστε όλοι έτοιμοι, γιατί έχουμε πολλά ματς.

Φανταστικό σκορ, φανταστική εμφάνιση, αλλά το πιο σημαντικό είναι η πειθαρχία και η συγκέντρωση που είχατε. Ήταν εκπληκτική. Από εκεί πρέπει να χτίσετε για να γινόσαστε καλύτεροι, παιχνίδι με το παιχνίδι, μέρα με τη μέρα και εβδομάδα με την εβδομάδα. Συγχαρητήρια και πάλι. Απολαύστε το!».

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου στην Cosmote TV

«Ήταν λογικό να βγάλουμε αντίδραση από τη στιγμή που στα τελευταία παιχνίδια το σκορ δεν ήταν υπέρ μας η εικόνα μας τακτικά δεν ήταν κακή. Είχαμε πολλές ελλείψεις σε καίριες θέσεις.

Δείξαμε από το πρώτο λεπτό ότι ήμασταν κυρίαρχοι, είχαμε το πλάνο μας και το στηρίξαμε με συνέπεια και πίστη. Είπα στα παιδιά πως όταν πιστεύεις τα πάντα γίνονται. Πρέπει να πιστεύουν στους εαυτούς τους και να συνεχίσουμε όλοι μαζί.

Βήμα-βήμα δεν ενθουσιαζόμαστε, έχουμε δρόμο ακόμα. Ήταν σημαντική νίκη, τη θέλαμε. Απέναντι σε δύσκολο αντίπαλο, με θετικά αποτελέσματα, σε όμορφο γήπεδο με πολύ κόσμο.

Δείξαμε ότι η ομάδα που έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό της μπορεί να τα καταφέρει. Και σήμερα με διαφορά ήμασταν εμείς».