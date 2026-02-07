Αστέρας Aktor - Βόλος 2-0: Τα highlights του αγώνα
Ο Αστέρας Aktor έπειτα από επτά αρνητικά αποτελέσματα επέστρεψε στις νίκες. Λύγισε 2-0 εντός έδρας τον κάκιστο Βόλο και πήρε βαθμολογική ανάσα.
Οι Αρκάδες κατάφεραν να βρουν το 1-0 στο 62' με ένα περίεργο πέναλτι. Ο Φορτούνα βρήκε καθαρά τον Κετού, ο οποίος όμως ήταν εκτός αγωνιστικού χώρου! Η μπάλα επίσης φάνηκε να έχει βγει όλη. Ο Τσακαλίδης κλήθηκε στο VAR από τον Κουμπαράκη κι έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Μπαρτόλο ανέλαβε την εκτέλεση, έστειλε τη μπάλα δεξιά, ο Σιαμπάνης έπεσε αριστερά κι έγινε το 1-0.
Στο 76' έγινε το 2-0. Κάθετη του Κετού στον Τζοακίνι, αυτός βρήκε τον Μπαρτόλο κι ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός με αριστερό πλασέ από το ύψος του πέναλτι έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία κι έγραψε το 2-0.
Τα highlights του αγώνα
