Η αποστολή του Πανσερραϊκού για την εντός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ χωρίς τον τιμωρημένο Μπρουκς και τον τραυματία Ουαγκέ.

Ο Πανσερραϊκός υποδέχεται την Κυριακή (8/2) την ΑΕΚ με τα «Λιοντάρια» να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους και τον Ζεράρ Σαραγόσα να μην μπορεί να υπολογίζει σε δύο ποδοσφαιριστές του.

Ο Μπρουκς είναι τιμωρημένος και δεν είναι διαθέσιμος, ενώ ο Ουαγκέ παραμένει εκτός με τραυματισμός. Εκτός έμεινε και ο Καρασαλίδης.

Η αποστολή του Πανσερραϊκού: Τιναγλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Τσαούσης, Γεωργιάδης, Ντε Μάρκο, Κάλινιν, Λύρατζης, Ρικέλμε, Σαλάμ, Αρμουγκόμ, Φέλτες, Γκελασβίλι, Δοϊρανλής, Ομεονγκά, Λιάσος, Ριέρα, Μασκανάκης, Καρέλης, Ίβαν, Τειχειρα, Μπιλέ, Σοφιανός.