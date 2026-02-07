Πανσερραϊκός: Χωρίς Μπρουκς και Ουαγκέ κόντρα στην ΑΕΚ
Ο Πανσερραϊκός υποδέχεται την Κυριακή (8/2) την ΑΕΚ με τα «Λιοντάρια» να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους και τον Ζεράρ Σαραγόσα να μην μπορεί να υπολογίζει σε δύο ποδοσφαιριστές του.
Ο Μπρουκς είναι τιμωρημένος και δεν είναι διαθέσιμος, ενώ ο Ουαγκέ παραμένει εκτός με τραυματισμός. Εκτός έμεινε και ο Καρασαλίδης.
Η αποστολή του Πανσερραϊκού: Τιναγλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Τσαούσης, Γεωργιάδης, Ντε Μάρκο, Κάλινιν, Λύρατζης, Ρικέλμε, Σαλάμ, Αρμουγκόμ, Φέλτες, Γκελασβίλι, Δοϊρανλής, Ομεονγκά, Λιάσος, Ριέρα, Μασκανάκης, Καρέλης, Ίβαν, Τειχειρα, Μπιλέ, Σοφιανός.
