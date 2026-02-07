Λεβαδειακός: Τέσσερις απουσίες κόντρα στον ΟΦΗ
ΟΦΗ - Λεβαδειακός πράξη δεύτερη.
Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στο Παγκρήτιο την περασμένη Τετάρτη για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου και ήρθαν ισόπαλες 1-1. Την Κυριακή θα τεθούν και πάλι αντιμέτωπες για τη Super League στην Κρήτη και η ομάδα της Βοιωτίας έχει τέσσερις σημαντικές απουσίες.
Ο τεχνικός του Λεβαδειακού Νίκος Παπαδόπουλος δεν μπορεί να υπολογίζει τους τιμωρημένους Λοντίγκιν, Τσόκαϊ και τους τραυματίες Μάγκνουσον, Λαγιούς. Αναλυτικά η αποστολή κι όσα αναφέρει η ΠΑΕ:
«Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για τον αυριανό (8/2, 17:00) αγώνα με αντίπαλο τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Η ομάδα μας προπονήθηκε στο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα και ακολούθως αναχώρησε για να ταξιδέψει στο Ηράκλειο.
Στην αποστολή βρίσκονται οι: Άνακερ, Σουρδής, Βαλληνδράς, Λιάγκας, Χάνα, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Φίλων, Μανθάτης, Κορνέζος, Νίκας, Γκούμας, Κωστή, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Παπαδόπουλος, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.