Η αποστολή του Λεβαδειακού κόντρα στον ΟΦΗ.

ΟΦΗ - Λεβαδειακός πράξη δεύτερη.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στο Παγκρήτιο την περασμένη Τετάρτη για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου και ήρθαν ισόπαλες 1-1. Την Κυριακή θα τεθούν και πάλι αντιμέτωπες για τη Super League στην Κρήτη και η ομάδα της Βοιωτίας έχει τέσσερις σημαντικές απουσίες.

Ο τεχνικός του Λεβαδειακού Νίκος Παπαδόπουλος δεν μπορεί να υπολογίζει τους τιμωρημένους Λοντίγκιν, Τσόκαϊ και τους τραυματίες Μάγκνουσον, Λαγιούς. Αναλυτικά η αποστολή κι όσα αναφέρει η ΠΑΕ:

«Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για τον αυριανό (8/2, 17:00) αγώνα με αντίπαλο τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η ομάδα μας προπονήθηκε στο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα και ακολούθως αναχώρησε για να ταξιδέψει στο Ηράκλειο.

Στην αποστολή βρίσκονται οι: Άνακερ, Σουρδής, Βαλληνδράς, Λιάγκας, Χάνα, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Φίλων, Μανθάτης, Κορνέζος, Νίκας, Γκούμας, Κωστή, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Παπαδόπουλος, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς».