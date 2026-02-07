Στο 62' ο Αστέρας AKTOR πήρε κεφάλι στο σκορ απέναντι στον Βόλο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπαρτόλο, ενώ στο 76' ο ίδιος παίκτης έγραψε το 2-0.

Προβάδισμα στο σκορ πήρε ο Αστέρας Τρίπολης στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Βόλο με σκόρερ τον Μπαρτόλο από το σημείο του πέναλτι.

Ο Τσακαλίδης κλήθηκε στο VAR για να δει αν στο μαρκάρισμα του Φορτούνα στον Κετού η μπάλα ήταν μέσα και έπειτα από το on field review έδειξε την άσπρη βούλα.

Ο Μπαρτόλο εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 1-0 για τον Αστέρα.

Στο 76' ο Μπαρτόλο και πάλι έκανε το 2-0 με αριστερό πλασέ από το ύψος του πέναλτι.