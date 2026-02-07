Αστέρας Τρίπολης - Βόλος: Ο Μπαρτόλο με δύο γκολ μέσα σε 14 λεπτά έκανε το 2-0
Στο 62' ο Αστέρας AKTOR πήρε κεφάλι στο σκορ απέναντι στον Βόλο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπαρτόλο, ενώ στο 76' ο ίδιος παίκτης έγραψε το 2-0.
Προβάδισμα στο σκορ πήρε ο Αστέρας Τρίπολης στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Βόλο με σκόρερ τον Μπαρτόλο από το σημείο του πέναλτι.
Ο Τσακαλίδης κλήθηκε στο VAR για να δει αν στο μαρκάρισμα του Φορτούνα στον Κετού η μπάλα ήταν μέσα και έπειτα από το on field review έδειξε την άσπρη βούλα.
Ο Μπαρτόλο εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 1-0 για τον Αστέρα.
Στο 76' ο Μπαρτόλο και πάλι έκανε το 2-0 με αριστερό πλασέ από το ύψος του πέναλτι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.