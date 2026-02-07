Superleague, η βαθμολογία: Μεγάλες νίκες για Παναιτωλικό, Ατρόμητο κι Αστέρα!
Με τρεις σημαντικές αναμετρήσεις που αφορούν τη μάχη της αποφυγής του υποβιβασμού, άνοιξε η 20η αγωνιστική της Superleague, που ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής με τα δυο σπουδαία ντέρμπι σε «Κλεάνθης Βικελίδης» (Αρης – ΠΑΟΚ) και στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός).
Τη νίκη της ημέρας πέτυχε ο Παναιτωλικός, που μετά από έξι σερί ήττες, πέρασε… σαν σίφουνας από τη Λάρισα με το εντυπωσιακό 4-1 επί της ΑΕΛ Novubet, τρίποντο που έδωσε στους Αγρινιώτες ανάσες ενόψει της συνέχειας. Σπουδαία ήταν και η νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης που επικράτησε με 2-0 του Βόλου, χάρη σε ισάριθμα γκολ του Μπαρτόλο και επίσης βλέπει πιο αισιόδοξα τη συνέχεια της σεζόν.
Το… πρώτο πιάτο της αγωνιστικής, ολοκληρώθηκε στη Νεάπολη εκεί όπου ο Ατρόμητος, ουσιαστικά γηπεδούχος λόγω των φιλάθλων του, επικράτησε 1-0 της τυπικά γηπεδούχου Κηφισιάς. Πλέον οι Περιστεριώτες μπαίνουν για τα καλά στο κόλπο για το… 5-8, σε αντίθεση με την ομάδα των Βορείων Προαστίων που υποχώρησε εκ νέου βαθμολογικά!
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου
AΕΛ Νovibet – Παναιτωλικός 1-4
Αστέρας Τρίπολης – Βόλος 2-0
Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου
Πανσερραϊκός – ΑΕΚ (4μμ)
ΟΦΗ – Λεβαδειακός (5μμ)
Αρης – ΠΑΟΚ (7μμ)
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (9μμ)
Η βαθμολογία (20η αγωνιστική)
1. Ολυμπιακός 46 (19 αγ.)
2. AEK 45 (19 αγ.)
3. ΠΑΟΚ 44 (18 αγ.)
4. Λεβαδειακός 38 (19 αγ.)
-------------------------------------
5. Παναθηναϊκός 29 (18.αγ)
6. Άρης 25 (19 αγ.)
7. Βόλος 25
8. ΟΦΗ 21 (18 αγ.)
--------------------------------------
9. Ατρόμητος 20
10. Κηφισιά 19 (19 αγ.)
11. ΑΕΛ Novibet 19
12. Παναιτωλικός 18
13. Αστέρας Τρίπολης 16
14. Πανσερραϊκός 8 (19 αγ.)
*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ
H επόμενη αγωνιστική (21η)
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου
Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης (5μμ)
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός (7.30μμ)
Βόλος – Αρης (8μμ)
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου
Κηφισιά – ΟΦΗ (5.30μμ)
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (7.30μμ)
Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νovibet (9μμ)
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (6μμ)
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
