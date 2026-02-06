«Ξέρεις από Μπάλα;»: Γρηγορόπουλος - Σούτος, απ΄την Κυριακή ανοίγουν γραμμές στο Υοutube του Gazzetta!

Το πιο «καυτό» δίδυμο της επικοινωνίας τώρα και στις οθόνες σας στο YouTube του Gazzetta! Δημήτρης Γρηγορόπουλος και Χρήστος Σούτος, από την Κυριακή (8/2) και κάθε Κυριακή έως Πέμπτη, ανοίγουν γραμμές και σχολιάζουν τα πάντα... μεσάνυχτα ακριβώς!

Εδώ είμαστε! Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί και κάθε φίλαθλος που σέβεται τον εαυτό του, γίνονται μαλλιά κουβάρια, με χιούμορ, ψυχραιμία, θετική διάθεσή και φυσικά χρήσιμες γαστριμαργικές συμβουλές από τον μετρ της γεύσης…Χρήστο Σούτο.

Ο Δημήτρης και ο Χρήστος «ανοίγουν» τις γραμμές και συνομιλούν μαζί σας για όλα τα κρίσιμα ματς της σεζόν σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, αλλά και για ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί τους…live on air!

Μακριά από φανατισμούς και λοιπές τοξικές φανφάρες, οι δύο άσοι του μικροφώνου, φέρνουν τον αθλητισμό στο προσκήνιο, με τη γνωστή τους ραδιοφωνική χημεία να μεταφέρεται επί της οθόνης, διανθισμένη με τον σχολιασμό των αγώνων, αλλά και τις δικές τους προβλέψεις για κορυφαίες αναμετρήσεις.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα συνομιλούν επίσης με τους ρεπόρτερ των κορυφαίων ελληνικών ομάδων στο Gazzetta για να σας ενημερώνουν έγκυρα και έγκαιρα για όλες τις τρέχουσες αθλητικές εξελίξεις, έκτακτες ειδήσεις, αλλά και για να σας μεταφέρουν το κλίμα των πιο σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων.

Μη χάσετε την επίσημη πρεμιέρα του πιο απολαυστικού ντουέτου της επικοινωνίας, αυτήν την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, τα μεσάνυχτα, λίγο μετά την λήξη του Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός.

Δημήτρης Γρηγορόπουλος & Χρήστος Σούτος are back @ Gazzetta.gr!