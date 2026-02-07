- Έτσι ξεκίνησαν
- Ισορροπημένο πρώτο μέρος, ο Μίγιτς έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία
- Άστοχη η Κηφισιά, «χρυσή» αλλαγή ο Ουκάκι για τον Ατρόμητο
Τεράστια νίκη του Ατρομήτου για την «κούρσα» του πλασαρισμάτος στα Play Offs 5-8 της Stoiximan Super League. Οι κυνικοί Περιστεριώτες χάρη στο γκολ του Ουκάκι, στο ντεμπούτο του, επικράτησε της «σπάταλης» Κηφισιάς στη Νεάπολη με 1-0.
Ο Ατρόμητος είναι στην 9η θέση με 20 βαθμούς, στο +1 από την 9η Κηφισιά, ενώ ο 8ος ΟΦΗ είναι στους 21 πόντους, έχοντας δυο ματς λιγότερα.
Έτσι ξεκίνησαν
Τόσο ο Σεμπάστιαν Λέτο, όσο και ο Ντούσαν Κέρκεζ παρέταξαν την ομάδα τους σε διάταξη 4-2-3-1.
Για τη γηπεδούχο Κηφισιά, ο Ραμίρεζ στην εστία, με τους Κονατέ, Ούγκο Σόοουζα, Μποτία και Μαϊντάνα μπροστά του. Ρούμπεν Πέρεθ και Έμπο στα χαφ, με τον Πόμπο στο «10». Αντόνισε - Ζέρσον Σόουζα εξτρέμ και φορ ο Μίγιτς.
Για τον φιλοξενούμενο Ατρόμητο , ο Χουτεσιώτης στην εστία, με τους Μουντέ, Τσακμάκη, Σταυρόπουλο και Ούρονεν μπροστά του. Τσιγγάρας - Μουτουσαμί στη μεσαία γραμμή, με τον Μίχορλ στο «10». Γιουμπιτάνα - Μπάκου εξτρέμ και στην κορυφή της επίθεσης ο Τσούμπερ.
Ισορροπημένο πρώτο μέρος, ο Μίγιτς έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία
Το παιχνίδι ήταν εξ αρχής «κλειστό» και αρκετά ισορροπημένο. Ο Ατρόμητος κρατούσε περισσότερο την μπάλα την κατοχή του, δίχως όμως να τη μετουσιώνει σε ευκαιρίες.
Στο 3ο λεπτό ο Γιουμπιτάνα αστόχησε με δυνατό σουτ έπειτα από κόρνερ και στο 11' ο Μουτουσαμί δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής, αλλά ο Ραμίρεζ μπλόκαρε με ευκολία. Στο 23ο λεπτό ο Πόμπο απείλησε με καλό σουτ εκτός περιοχής, όμως η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
Με τη συμπλήρωση μισής ώρας ο Αντόνισε έβγαλε καλή σέντρα και ο Πόμπο αστόχησε με κεφαλιά. Στο 31' η Κηφισιά έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του ματς. Υπέροχη βαθιά μπαλιά του Ζέρσον Σόουζα, ο Μίγιτς έφυγε στην πλάτη της άμυνας, βγήκε τετ α τετ με τον Χουτεσιώτη, ο οποίος τον νίκησε.
Η τελευταία αξιοσημείωτο φάση του πρώτου μέρους ήταν για τον Ατρόμητο. Στο 38ο λεπτό Μουντές έκανε την ντρίμπλα στον Ρούμπεν Πέρεθ μέσα στην περιοχή, όμως σούταρε πολύ άστοχα.
Άστοχη η Κηφισιά, «χρυσή» αλλαγή ο Ουκάκι για τον Ατρόμητο
Στο δεύτερο μέρος η Κηφισιάς ήταν ανώτερη, δημιούργησε ευκαιρίες τις οποίες δεν τις αξιοποίησε και εν τέλει το πλήρωσε. Στο 57ο λεπτό ο Πόμπο βγήκε σε θέση βολής, σούταρε, η μπάλα κόντραρε και πέρασε πάνω από την εστία του Ατρομήτου.
Στο 61' ο Πόμπο έβγαλε υπέροχη μπαλιά, ο Μίγιτς έκανε σκαφτό τελείωμα από διαγώνια θέση και αστόχησε. Στο 65' η Κηφισά έχασε νέα σπουδαία ευκαιρία, όταν οι παίκτες του Λέτο έκρυψαν την μπάλα σε μικρό χώρο, ο Αντόνισε εκτέλεσε με δυνατό σουτ και ο Χουτεσιώτης έβγαλε σε κόρνερ.
Ο Ουκάκι πέρασε στο ματς στο 70' και αποτέλεσε τη «χρυσή» αλλαγή του Ντούσαν Κέρκεζ. Στο 73' ο Νιγηριανός εξτρέμ έκανε σέντρα - σουτ από τα δεξιά και η μπάλα «κρέμασε» τον Ραμίρεζ για το 0-1.
Στο 76ο λεπτό ο Ραμίρεζ έσωσε την Κηφισιά από το 0-2 με διπλή επέμβαση, την πρώτη στο φάουλ του Μίχορλ και την δεύτερη σε σουτ του Μπάκου στην επαναφορά. Στο 78' ο Νούνελι αστόχησε με βολέ απότ ο ύψος της περιοχής και στο 80' ο Αντόνισε εκτέλεσε το φάουλ με τον Νούνελι να μη βρίσκει εστία με κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.