Γερά στο κόλπο της παρουσίας του στο «5-8» μπήκε ο Ατρόμητος, καθώς βρίσκεται στο -1 από το γκρουπ, μετά την νίκη στη Νεάπολη με 1-0 επί της Κηφισιάς. Ο Ουκάκι το γκολ της νίκης.

Τεράστια νίκη του Ατρομήτου για την «κούρσα» του πλασαρισμάτος στα Play Offs 5-8 της Stoiximan Super League. Οι κυνικοί Περιστεριώτες χάρη στο γκολ του Ουκάκι, στο ντεμπούτο του, επικράτησε της «σπάταλης» Κηφισιάς στη Νεάπολη με 1-0.

Ο Ατρόμητος είναι στην 9η θέση με 20 βαθμούς, στο +1 από την 9η Κηφισιά, ενώ ο 8ος ΟΦΗ είναι στους 21 πόντους, έχοντας δυο ματς λιγότερα.

Έτσι ξεκίνησαν

Τόσο ο Σεμπάστιαν Λέτο, όσο και ο Ντούσαν Κέρκεζ παρέταξαν την ομάδα τους σε διάταξη 4-2-3-1.

Για τη γηπεδούχο Κηφισιά, ο Ραμίρεζ στην εστία, με τους Κονατέ, Ούγκο Σόοουζα, Μποτία και Μαϊντάνα μπροστά του. Ρούμπεν Πέρεθ και Έμπο στα χαφ, με τον Πόμπο στο «10». Αντόνισε - Ζέρσον Σόουζα εξτρέμ και φορ ο Μίγιτς.

Για τον φιλοξενούμενο Ατρόμητο , ο Χουτεσιώτης στην εστία, με τους Μουντέ, Τσακμάκη, Σταυρόπουλο και Ούρονεν μπροστά του. Τσιγγάρας - Μουτουσαμί στη μεσαία γραμμή, με τον Μίχορλ στο «10». Γιουμπιτάνα - Μπάκου εξτρέμ και στην κορυφή της επίθεσης ο Τσούμπερ.

Ισορροπημένο πρώτο μέρος, ο Μίγιτς έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία

Το παιχνίδι ήταν εξ αρχής «κλειστό» και αρκετά ισορροπημένο. Ο Ατρόμητος κρατούσε περισσότερο την μπάλα την κατοχή του, δίχως όμως να τη μετουσιώνει σε ευκαιρίες.

Στο 3ο λεπτό ο Γιουμπιτάνα αστόχησε με δυνατό σουτ έπειτα από κόρνερ και στο 11' ο Μουτουσαμί δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής, αλλά ο Ραμίρεζ μπλόκαρε με ευκολία. Στο 23ο λεπτό ο Πόμπο απείλησε με καλό σουτ εκτός περιοχής, όμως η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Με τη συμπλήρωση μισής ώρας ο Αντόνισε έβγαλε καλή σέντρα και ο Πόμπο αστόχησε με κεφαλιά. Στο 31' η Κηφισιά έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του ματς. Υπέροχη βαθιά μπαλιά του Ζέρσον Σόουζα, ο Μίγιτς έφυγε στην πλάτη της άμυνας, βγήκε τετ α τετ με τον Χουτεσιώτη, ο οποίος τον νίκησε.

Η τελευταία αξιοσημείωτο φάση του πρώτου μέρους ήταν για τον Ατρόμητο. Στο 38ο λεπτό Μουντές έκανε την ντρίμπλα στον Ρούμπεν Πέρεθ μέσα στην περιοχή, όμως σούταρε πολύ άστοχα.

Άστοχη η Κηφισιά, «χρυσή» αλλαγή ο Ουκάκι για τον Ατρόμητο

Στο δεύτερο μέρος η Κηφισιάς ήταν ανώτερη, δημιούργησε ευκαιρίες τις οποίες δεν τις αξιοποίησε και εν τέλει το πλήρωσε. Στο 57ο λεπτό ο Πόμπο βγήκε σε θέση βολής, σούταρε, η μπάλα κόντραρε και πέρασε πάνω από την εστία του Ατρομήτου.

Στο 61' ο Πόμπο έβγαλε υπέροχη μπαλιά, ο Μίγιτς έκανε σκαφτό τελείωμα από διαγώνια θέση και αστόχησε. Στο 65' η Κηφισά έχασε νέα σπουδαία ευκαιρία, όταν οι παίκτες του Λέτο έκρυψαν την μπάλα σε μικρό χώρο, ο Αντόνισε εκτέλεσε με δυνατό σουτ και ο Χουτεσιώτης έβγαλε σε κόρνερ.

Ο Ουκάκι πέρασε στο ματς στο 70' και αποτέλεσε τη «χρυσή» αλλαγή του Ντούσαν Κέρκεζ. Στο 73' ο Νιγηριανός εξτρέμ έκανε σέντρα - σουτ από τα δεξιά και η μπάλα «κρέμασε» τον Ραμίρεζ για το 0-1.

Στο 76ο λεπτό ο Ραμίρεζ έσωσε την Κηφισιά από το 0-2 με διπλή επέμβαση, την πρώτη στο φάουλ του Μίχορλ και την δεύτερη σε σουτ του Μπάκου στην επαναφορά. Στο 78' ο Νούνελι αστόχησε με βολέ απότ ο ύψος της περιοχής και στο 80' ο Αντόνισε εκτέλεσε το φάουλ με τον Νούνελι να μη βρίσκει εστία με κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι.