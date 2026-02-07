Τα highlights από το Κηφισιά - Ατρόμητος 0-1

Δείτε πως ο Ατρόμητος πέρασε με το διπλό από τη Νίκαια επικρατώντας της Κηφισιάς με 0-1.

Ο Ατρόμητος σημείωσε ένα σημαντικό διπλό επικρατώντας με 0-1 της Κηφισιάς στη Νίκαια και μπήκε στο κόλπο για τη ζώνη 5-8.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Ουκάκι στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ατρόμητου μέσα σε τρία λεπτά. Πέρασε στο 70' και στο 73' σκόραρε το τέρμα που έδωσε το διπλό στους Περιστεριώτες.

Ο Ουκάκι επιχείρησε μια σέντρα - σουτ, η οποία κόντραρε και πήρε μια περίεργη τροχιά με συνέπεια να «κρεμάσει» τον Ραμίρεζ και να καταλήξει στα δίχτυα.

