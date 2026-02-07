Τα highlights από το Κηφισιά - Ατρόμητος 0-1
Ο Ατρόμητος σημείωσε ένα σημαντικό διπλό επικρατώντας με 0-1 της Κηφισιάς στη Νίκαια και μπήκε στο κόλπο για τη ζώνη 5-8.
Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Ουκάκι στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ατρόμητου μέσα σε τρία λεπτά. Πέρασε στο 70' και στο 73' σκόραρε το τέρμα που έδωσε το διπλό στους Περιστεριώτες.
Ο Ουκάκι επιχείρησε μια σέντρα - σουτ, η οποία κόντραρε και πήρε μια περίεργη τροχιά με συνέπεια να «κρεμάσει» τον Ραμίρεζ και να καταλήξει στα δίχτυα.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης:
