Αντεμπάγιο Ακινφένουα: Όποιος έχει πάθει, τι να φοβηθεί... (vids)

Ο Αντεμπάγιο Ακινφένουα, αν είναι σε ορισμένους παντελώς άγνωστος ως όνομα, είσαι είναι σε όλους γνωστός λόγω της σωματικής του διάπλασης.

Μια βόλτα στα social media και τις σελίδες του, θα πείσουν και τον πιο... άπιστο πως αυτός ο άνθρωπος έμαθε ότι δεν υπάρχουν όρια και το σώμα που απέκτησε είναι δημιούργημα των ωρών δουλειάς και σκληρής προπόνησης στο γυμναστήριο.

Θα μπορούσε να είναι μέλος μια ομάδας ράγκμπι ή αμερικανικού ποδοσφαίρου, αν και για το δεύτερο δεν είναι τόσο σκληρός... Μπορεί η σωματοδομή του να ξεγελάει αρκετούς, αλλά είναι παιδί με το χαμόγελο στα χείλη και ένας από τους πιο συμπαθείς χαρακτήρες στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Από το βράδυ της Δευτέρας, βρίσκεται πλέον στην Championship, εξασφαλίζοντας ιστορική άνοδο με την Γουίκομ, με την ομάδα του Γκάρεθ Έινσγουορθ να παίρνει για πρώτη φορά στα χρονικά το «εισιτήριο» για τη δεύτερη κατηγορία.

Και να σκεφτεί κανείς πως το περασμένο καλοκαίρι, δεν συμπλήρωνε ούτε... ενδεκάδα για την προετοιμασία και ήταν το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό στη LeagueTwo.

Πίσω στον Μάιο του 2016, ο Ακινφένουα πανηγύριζε για την άνοδο της Γουίμπλεντον στην LeagueOne, με το συμβόλαιό του με την ομάδα να ολοκληρώνεται εκείνο το καλοκαίρι.

Μιλώντας στις κάμερες λίγο μετά τον τελικό των Playoffs και με την ένταση, αλλά και την ειλικρίνεια, που τον διακρίνουν στις τοποθετήσεις του, ανέφερε: «Είμαι άνεργος πλέον, οπότε όποιος προπονητής θέλει μπορεί να μου κάνει μια κλήση στο WhatsApp...».

Αυτός ο άνθρωπος που το τόλμησε και τον «ενόχλησε», ήταν ο Γκάρεθ Έινσγουορθ. Έχοντας παίξει για την Γουίκομ στην ποδοσφαιρική του καριέρα, ο νυν πρωτεργάτης της τεράστιας επιτυχίας έκανε πολλά και μένει στην ιστορία του συλλόγου, ακόμα κι αν κανείς δεν τον πίστευε.

Οδήγησε την ομάδα με σταθερά και σίγουρα βήματα στην LeagueOne, παρά την κρυάδα του 2015 με την απώλεια της απευθείας ανόδου και την αποτυχία στα Playoffs. Τα κατάφερε το 2018. Ήρθε αντιμέτωπος με τρομερά προβλήματα, πέρυσι η Γουίκομ είχε καταλάβει την 17η θέση της τρίτης κατηγορίας, το καλοκαίρι όλοι χαρακτήριζαν την ομάδα ως πρώτο φαβορί για υποβιβασμό και... μπαμ!

Οι Γουόντερερς τα ανέτρεψαν όλα κερδίζοντας τον τελικό των Playoffs για να πάρουν την άνοδο στην Championship για πρώτη φορά στην ιστορία τους!

Το χρώμα του και ο σωματότυπός του, είναι εύκολος στόχος για τους ανόητους. Και επειδή υπάρχουν πολλοί τέτοιοι, ο Αντεμπάγιο Ακινφένουα έχει ακούσει πολλά όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στα γήπεδα, ειδικά την τελευταία τετραετία που αγωνίζεται στη Γουίκομ.

Δεν σταμάτησε ούτε να πιστεύει στον εαυτό του, ούτε να δουλεύει σκληρά και να εμπιστεύεται την διαδικασία και την τροχιά που είχε πάρει η ζωή του. Το πιο πρόσφατο περιστατικό ήρθε το φετινό καλοκαίρι σε ματς με την Φλίτγουντ, όταν τον αποκάλεσαν «μεγάλο χοντρό αγριόχοιρο».

Το κατήγγειλε λέγοντας πως: «στον αθλητισμό πρέπει επιτέλους να ξυπνήσουμε με το θέμα του ρατσισμού» και συνέχισε τη δουλειά του. Έπρεπε, άλλωστε, να ολοκληρώσει μια αποστολή για φέτος. Να στείλει τη Γουίκομ στην Championship. Και τα κατάφερε με 10 γκολ, 6 ασίστ και όντας συνολικά ο πρώτος σκόρερ στην παρουσία του συλλόγου στην Football League (τρεις χαμηλότερες επαγγελματικές κατηγορίες της Αγγλίας) με 54 τέρματα, ξεπερνώντας τον Νέιθαν Τάισον).

Ποτέ δεν έκρυψε τα συναισθήματά του για τη Λίβερπουλ. Όντας καλεσμένος σε τηλεοπτικές εκπομπές και παρακολουθώντας τα παιχνίδια της ομάδας, πολλές φορές φορούσε την κόκκινη φανέλα και πανηγύριζε σαν τρελός. Είχε είδωλο τον Στίβεν Τζέραρντ και μάλιστα, όταν τον συνάντησε ως μέλος της Γουίμπλεντον στο Κύπελλο Αγγλίας του 2015, είχε... απειλήσει τους συμπαίκτες του πως θα είχαν να κάνουν μαζί του αν προλάβαινε κάποιος άλλος τη φανέλα του Stevie G. Τελικά την πήρε εκείνος και είναι ένα από τα πιο σημαντικά ποδοσφαιρικά κειμήλια που έχει.

Τώρα λατρεύει τον Γιούργκεν Κλοπ και όσα έχει πετύχει ο Γερμανός με τους «κόκκινους». Στην κατάκτηση του πρωταθλήματος πριν από λίγο καιρό, ο Ακινφένουα πήγε στην προπόνηση της Γουίκομ με φανέλα των θριαμβευτών της Premier League και δέχθηκε με χαρά το πρόστιμο που του επέβαλε το κλαμπ! Δεν τον ένοιαξε καθόλου! Και τώρα, ήταν η στιγμή του.

Όταν πριν από τέσσερα χρόνια φώναζε στην κάμερα να του τηλεφωνήσουν οι ενδιαφερόμενοι προπονητές καθώς έμενε άνεργος και φοβόταν για την καριέρα του, είχε ανάγκη. Τώρα, έχει απαιτήσεις. Γιατί εκείνος έχει το πάνω χέρι! Γι' αυτό και φώναξε πως δεν τον νοιάζει αν θα του τηλεφωνήσει κανείς. Το μοναδικό που ήθελε ήταν ένα μήνυμα από τον Κλοπ για πανηγυρίσει μαζί του τόσο για το πρωτάθλημα της Λίβερπουλ, όσο και για την άνοδο της Γουίκομ. Και το έλαβε.

Και ήταν ευτυχισμένος...

Adebayo Akinfenwa accepted a fine at Wycombe for turning up to training in a Liverpool shirt

Jurgen Klopp sent Adebayo Akinfenwa a message to congratulate him on being promoted to the Championship pic.twitter.com/3rKvB5MzjB

— ESPN FC (@ESPNFC) July 14, 2020