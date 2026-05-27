Οριστική συμφωνία μεταξύ Μπαρτσελόνα και Νιούκαστλ για τη μεταγραφή του Άντονι Γκόρντον αποκάλυψε το «Athletic», ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Μπαρτσελόνα κινήθηκε με αστραπιαίους ρυθμούς για την απόκτηση του Άντονι Γκόρντον κι αφού πήρε το «ναι» του Άγγλου, λίγες ώρες αργότερα κατέληξε σε οριστική συμφωνία και με τη Νιούκαστλ για την ολοκλήρωση του deal!

Όπως αποκαλύπτει το «Athletic», οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια για το ποσό των 80 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στη συμφωνία συμπεριλαμβάνεται και ποσοστό μεταπώλησης. Από την πλευρά της η Μπάγερν απέσυρε το ενδιαφέρον και ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να ματσάρει την πρόταση, ανοίγοντας διάπλατα τον δρόμο για την μετακόμιση του Γκόρντον στη Βαρκελώνη.

Εφόσον δεν προκύψουν ζητήματα της τελευταίας στιγμής, ο Άγγλος εξτρέμ θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφική κίνηση της Μπαρτσελόνα για το καλοκαίρι, η οποία θέλει να ενισχυθεί περαιτέρω στην επιθετική γραμμή με έναν εκ των Χουλιάν Άλβαρες ή Ζοάο Πέδρο.

Ο Άντονι Γκόρντον τη φετινή σεζόν αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Νιούκαστλ με 46 συμμετοχές και απολογισμό 17 γκολ με πέντε ασίστ.