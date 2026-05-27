Εντυπωσιακή άφιξη του Νεϊμάρ στην προπόνηση της Βραζιλίας, με τον 34χρονο να προσγειώνεται κυριολεκτικά με ελικόπτερο!

Σε ρυθμούς Μουντιάλ κινούνται άπαντες στη Βραζιλία, η οποία έχει αρχίσει την προετοιμασία της ενόψει της πρώτης σέντρας στο μεγάλο τουρνουά στις 11 Ιουνίου.

Ο Κάρλο Αντσελότι έχει ανακοινώσει ήδη την αποστολή που θα βρεθεί στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, με τον Νεϊμάρ να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις επιλογές και να παίρνει το πράσινο φως για παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ένας μικροτραυματισμός που μεσολάβησε βέβαια στη γάμπα επανέφερε ένα άγχος για την περίπτωση του 34χρονου αστέρα της Σάντος, ο οποίος βρέθηκε την Τετάρτη (27/5) στο στρατόπεδο της Σελεσάο για ένα αξιολογηθεί από το ιατρικό επιτελείο.

Η άφιξή του πάντως στο camp της Βραζιλίας ήταν άκρως εντυπωσιακή! Στο βίντεο που κυκλοφορεί φαίνεται πως ο Νεϊμάρ επέλεξε το γρήγορο δρόμο και κατέφτασε με... ελικόπτερο, κλέβοντας τις εντυπώσεις.