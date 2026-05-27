Ολυμπιακός: Ο Ουνάι Λόπεθ βασικός στον τελικό
Συμμετοχή στον τελικό για τον Ουνάι Λόπεθ. Ο 30χρονος (30/10/95) Ισπανός μέσος της Ράγιο Βαγιεκάνο, ο οποίος βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού, είναι βασικός στον τελικό του Conference League κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας.
Ο Λόπεθ πραγματοποιεί την 43η συμμετοχή του την τρέχουσα σεζόν, ενώ έχει 2 γκολ και 5 ασίστ. Συνολικά στη Ράγιο Βαγιεκάνο, ο έμπειρος χαφ μετράει 222 αγώνες, 10 γκολ και 15 ασίστ.
Ο στόχος του Ολυμπιακού αγωνίζεται με το «17» στη φανέλα και παίζει ως χαφ δίπλα στον Βαλεντίν, με τον Παλαθόν σε ρόλο δεκαριού, στο 4-2-3-1 της Ράγιο Βαγιεκάνο. Να θυμίσουμε ότι το το συμβόλαιο του Λόπεθ με τον ισπανικό σύλλογο λήγει και είναι ελεύθερος ουσιαστικά.
