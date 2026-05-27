Η αναδιάρθρωση δεν πέρασε, η... ρετσινιά έμεινε!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την γελοιότητα που ευτυχώς δεν βρήκε ανταπόκριση στην Superleague και αναδεικνύει τη σημασία της ψήφου ΠΑΟΚ, ΕΠΟ και Ολυμπιακού...

Πόση άσκοπη κουβέντα, πόσες αναλύσεις και διαδοχικές συζητήσεις, τοποθετήσεις, κείμενα και φτου κι από την αρχή για ένα ζήτημα όπως αυτό της αναδιάρθρωσης και ειδικά τέτοιου είδους αλλαγή που επεδίωκαν δίχως λογική συγκεκριμένες ομάδες. Στην πραγματικότητα όλοι γνώριζαν πώς η ιδέα που έπεσε στο τραπέζι συνιστούσε κάτι που έμοιαζε ιδανικό μαγείρεμα για να εξασφαλίσουμε πραγματάκια που έμοιαζαν με ...νταλαβέρι για την επόμενη, πιο σωστά τις επόμενες, σεζόν για λογαριασμό κάποιων ομάδων και μεταξύ αυτών και πάνω απ' αυτές του ΠΑΟΚ. Δεν πιστεύω επ' ουδενί ότι η ομάδα της Τούμπας έγινε... ουρά των Αστέρα Τρίπολης, Παναιτωλικού, Πανσερραϊκού και της ΑΕΛ, σε αυτή την πρόταση σκάνδαλο για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος με τους χειρότερους δυνατούς όρους για το ίδιο το ελληνικό ποδόσφαιρο, για την αξιοπιστί

Αυταπόδεικτο είναι μιας και δεν θα είχαμε play offs, άρα δεν θα υπήρχαν πλην των ντέρμπι ξένοι διαιτητές, κάτι το οποίο αρκεί αν κρίνουμε και από τη φετινή σεζόν και όσα σκανδαλώδη είδαμε σε επίπεδο διαιτητικών αποφάσεων και ειδικά στον πειθαρχικό έλεγχο και σε ανάποδα φάουλ: κοινώς όπου δεν δύναται να παρέμβει το VAR

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τη σεζόν με 86(!!!) κίτρινες κάρτες εκ των οποίων το 95% είναι απίθανα Έλληνες διαιτητές τη στιγμή που το συμμαχικό blog είχε 56 ο ΠΑΟΚ (30 κάτω) και 47 (39 λιγότερες) ο Ολυμπιακός! Κι ανέβηκαν τα νούμερα τους χάρη στα play offs και το γεγονός ότι σφύριξαν ξένοι διαιτητές, διαφορετικά, η Ένωση και στη μίνι λίγκα των τεσσάρων ομάδων που κρίνει τον πρωταθλητή θα αντίκριζε πολλές περισσότερες και θα είχε πρόβλημα απουσιών στα ματς. Δεν είναι υπερβολή αυτό που γράφω και θα το αποδείξω με στοιχεία και αριθμούς για τους κακόπιστους...

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη διαδικασία των play offs, με ξένους διαιτητές και δυνατές επιλογές στα συγκεκριμένα ματς, η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς είναι δεύτερη στις κάρτες με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, μάλιστα μόλις μια παραπάνω έχει από τους ερυθρόλευκους. Πιο συγκεκριμένα η ομάδα του Λουτσέσκου στη διαδικασία των τεσσάρων αγώνων με ΠΑΟΚ και Ένωση είδε από τους ξένους διαιτητές (να διευκρινιστεί πως σε κανένα από αυτά τα ματς δεν είχε παράπονα) να δείχνουν 13(!!!) κίτρινες κάρτες. Τις διπλάσιες από τον Ολυμπιακό που είχε 6 κίτρινες στα συγκεκριμένα τέσσερα παιχνίδια και από την ΑΕΚ που είχε 7 κίτρινες κάρτες σε αυτή τη συγκεκριμένη τετράδα των ντέρμπι με ασπρόμαυρους και την ομάδα του Φαλήρου... Δεν χρειάζεται να γράψω περισσότερα προκειμένου να αναδειχθεί πόσο στοχοποιημένη ήταν η ομάδα του Νίκολιτς στη κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος από τους Έλληνες διαιτητές!

Μετά την επεξεγηματική παράγραφο που επιβεβαιώνει στην ουσία γιατί επιδίωξαν κάποιοι τις αλλαγές δεδομένων διεξαγωγής του πρωταθλήματος ας επιστρέψουμε στο θέμα μας: το έκτρωμα της αναδιάρθρωσης δεν πέρασε, ωστόσο η ...ρετσινιά για τον ΠΑΟΚ και τη διοίκησή του, αλλά και την ΕΠΟ και τον πρόεδρό της, θα υπάρχει ΕΣΑΕΙ... Εδώ να ξεχωρίσω τον κόσμο της ομάδας της Τούμπας που στη συντριπτική του πλειοψηφία αντιδρούσε και αναθεμάτιζε την απόφαση του club και μπράβο τους. Ωστόσο το κακό έγινε και πλέον οι διοικούντες την ασπρόμαυρη ΠΑΕ όσο και να προσπαθήσουν να καλύψουν την γκάφα τους στο μέλλον δεν μπορούν να γλιτώσουν από το γεγονός ότι πρωτοστάτησαν προκειμένου να γίνει κάτι παράνομο, αποκρουστικό και με σκοπιμότητα. Διότι εκτός των άλλων δεν ήταν νόμιμο σε κάθε περίπτωση, ήταν αντιποδοσφαιρικό όπως όλη η διαδικασία και δεν προκύπτει σε κανένα επίπεδο το όφελος (ποδοσφαιρικό και οικονομικό) που ενδεχομένως να προέκυπτε από την όποια αλλαγή.

Απαράδεκτο και για τον Μάκη Γκαγκάτση και την ΕΠΟ να στηρίξει αυτή την πρόταση έκτρωμα τη στιγμή που ο νυν πρόεδρος της ομοσπονδίας σα στέλεχος του ΠΑΟΚ παρουσιαζόταν υπέρμαχος των play offs των τεσσάρων και των ξένων διαιτητών και μάλιστα από προηγμένα πρωταθλήματα και σοβαρών κατηγοριών (Elite και Α'). Στον Ολυμπιακό επέλεξαν την οδό του ...Πόντιου Πιλάτου ψηφίζοντας λευκό και αφήνουν έτσι να εννοηθεί ότι δεν ήθελαν μεν τέτοια αναδιάρθρωση αλλά ψάχνουν να ξεκινήσει κουβέντα για να προκύψει τέτοια. Διότι και το 2018 που κατέκτησε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, και το 2023 που ήταν στην κορυφή (με νταμπλ) η Ένωση, και τώρα που το σήκωσε και πάλι ο Δικέφαλος, πάντα ψάχνουν και αλλάζουν τα δεδομένα διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Και όπως αναφέρει ο θυμόσοφος λαός μας: σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση!