Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες των Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο που θα κονταροχτυπηθούν στη Λειψία για το τρόπαιο του Conference League.

Η σκακιέρα ετοιμάστηκε από τους Όλιβερ Γκλάσνερ και Ινίγο Πέρεθ, οι οποίοι γνωστοποίησαν τις ενδεκάδες που θα παρατάξουν στη Λειψία για τον τελικό του Conference League. Η Κρίσταλ Πάλας απέφυγε τις εκπλήξεις και κατέβασε τους καλύτερους έντεκα διαθέσιμους σε πιθανό σχηματισμό 3-4-3.

Ριάντ, Λακρουά και Κανβότ θα αποτελέσουν την αμυντική γραμμή μπροστά από τον Χέντερσον, με τους Μίτσελ και Μουνιόθ να λειτουργούν ως wing backs. Στον άξονα δεσπόζουν τα ονόματα των Κάμαντα και Γουάρτον, ενώ η επιθετική τριπλέτα από τους Σαρ, Πίνο και Ματετά.

Από την πλευρά της η Βαγιεκάνο έχει τον Μπατάλια στο τέρμα και αμυντική τετράδα που στελεχώνεται από τους Ράσιου, Σις, Λεχουένε και Τσαβαρία. Στο κέντρο βρίσκονται οι Ουνάι Λόπεθ και Βαλεντίν, ενώ την επιθετική γραμμή απαρτίζουν οι Ντε Φρούτος, Γκαρθία και Παλαθόν, πίσω από τον προωθημένο Αλεμάο.

Κρίσταλ Πάλας (Όλιβερ Γκλάσνερ): Χέντερσον, Μουνιόθ, Μίτσελ, Λακρουά, Σαρ, Μίτσελ, Κάνβοτ, Ριάντ, Γουάρτον, Πίνο, Ματετά

Ράγιο Βαγιεκάνο (Ινίγο Πέρεθ): Μπατάλια, Λεχουέν, Σις, Ράσιου, Τσαβαρία, Γκαρθία, Ουνάι Λόπεθ, Παλαθόν, Ντε Φρούτος, Αλεμάο, Βαλεντίν