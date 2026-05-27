Όπως αναμενόταν, ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον μέχρι πρότινος Επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, Σάββα Τσαμπούρη.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, Σάββα Τσαμπούρη.

Ο Σάββας Τσαμπούρης αποτέλεσε μέλος της οικογένειας του ΟΦΗ από το καλοκαίρι του 2022, αρχικά ως Team Manager και κατά τη διάρκεια αυτής της κοινής πορείας ζήσαμε μαζί πολλές στιγμές, εύκολες και δύσκολες, ευχάριστες και δυσάρεστες, υπηρετώντας πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό την ομάδα μας.

Σημαντικότερες στιγμές αυτής της διαδρομής ήταν η ιστορική κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας στον Βόλο με επιστροφή του ΟΦΗ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και η παρουσία της ομάδας μας στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το 2025.

Η οικογένεια του ΟΦΗ ευχαριστεί θερμά τον Σάββα Τσαμπούρη για την προσφορά του και του εύχεται καλή συνέχεια τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο».