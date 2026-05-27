Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: Βρήκε Ιμπόρα, κλείνει 8άρι, βλέπει 2 στόπερ

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μίλησε Galacticos by Interwetten για την έντονη μεταγραφική κινητικότητα του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός έχει βάλει για τα καλά μπροστά τις μεταγραφικές μηχανές του και λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση της σεζόν που βρήκε την ομάδα στη 2η θέση κινείται για την ενίσχυση του ρόστερ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σε αυτό το πλαίσιο ο Κώστας Νικολακόπουλος μίλησε στους Galacticos by Interwetten για τις εξελίξεις που έρχονται.

Αρχικά χαρακτήρισε την επικείμενη προσθήκη του Ουνάι Λόπεθ από τη Ράγιο Βαγιεκάνο, τον οποίο παρομοίασε με περίπτωση... Ιμπόρα, ενώ ανέφερε πως οι Πειραιώτες «κλείνουν» και 8αρι, τονίζοντας πως οι Ερυθρόλευκοι εστιάζουν στην περίπτωση του Ετιέν Καμαρά της Σαρλερουά. Όσον αφορά τα χαφ ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού ανέφερε πως ο Βάσκος έχει ζητήσει την παραμονή του Ντάνι Γκαρθία.

Εκτός από τις μεταγραφές φυσικά είναι ανοιχτό και το ζήτημα των αποχωρήσεων και αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον που έχουν προσελκύσει ο Ροντινέι και ο Ζουλιέν Μπιανκόν.