Ο Ολυμπιακός είναι πιθανό να έχει ακόμα και 11 παίκτες που θα φύγουν από το ρόστερ του με το οποίο έκλεισε την χρονιά που μας πέρασε.

Θα έχει πολλή δουλειά στο πήγαινε - έλα φέτος ο Ολυμπιακός, κάτι που ήταν εξαρχής αναμενόμενο. Δεν είναι μόνο το σκέλος των νέων προσθηκών αλλά και αυτό των αποχωρήσεων.

Εν αρχή από την άμυνα εκτιμάται ήδη πώς θα φύγουν οι γκολκίπερ Πασχαλάκης και Μπότης αλλά και οι στόπερ Μπιανκόν και Καλογερόπουλος. Στα 2 άκρα πλην της πώλησης του Κοστίνια υπάρχει το... παράθυρο παραχώρησης και του Ορτέγα (σε ευρωπαϊκό σύλλογο) και ακόμα και του Μπρούνο (ο οποίος είχε κρούσεις τον Γενάρη από Τουρκία και όχι μόνο). Ως προς το κέντρο ο Ντιόγκο Νασιμέντο είναι υποψήφιος προς δανεισμό και από εκεί και πέρα μένει να φανεί εάν θα προκύψει και άλλος παίκτης που δεν θα συνεχίσει στο Λιμάνι ως προς τη νέα σεζόν.

Στα άκρα της επίθεσης ο Ντάνιελ Ποντένσε δεν έχει πολλές πιθανότητες παραμονής (μετά το τέλος του δανεισμού του και ενώ δεν έχει οψιόν αγοράς) και άρα είναι ένα ερωτηματικό. Για την γραμμή κρούσης ο Κλέιτον διαφαίνεται ότι δεν θα μείνει ενώ ο Μέχντι Ταρέμι - παρότι θέλει να φορά τα ερυθρόλευκα και του χρόνου - έχει ζήτηση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στους παραπάνω δεν έχουμε βάλει τους δανεικούς. Από τους δανεικούς της περασμένης αγωνιστικής περιόδου εκείνος που θα γυρίσει είναι ο Γιάρεμτσουκ και ίσως να είναι και ο μοναδικός.