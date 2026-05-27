Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: Ο Πινέδα, τα μεταγραφικά και οι κρούσεις για τα στόπερ!
Η ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση της επιτυχημένης σεζόν με την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος καλείται να βάλει μπρος τον σχεδιασμό της για τη νέα χρονιά, η οποία θα βρει τον Δικέφαλο στα Play Offs του Champions League. Σε αυτό το πλαίσιο ο Γιώργος Τσακίρης μίλησε στους Galacticos by Interwetten για τα θέματα που άπτονται στην επόμενη ημέρα της ομάδας.
Όσον αφορά τα μεταγραφικά ο ρεπόρτερ της Ένωσης ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει ζήτημα επιστροφής του Ουναΐ στην Ελλάδα, ενώ τόνισε πως δεν τίθεται θέμα παραχώρησης του Δημήτρη Καλοσκάμη. Από εκεί και πέρα ανφέρθηκε στην περίπτωση του διεθνή Γεωργιανού χαφ της Κραϊόβα, Μεκβασμπισβίλι.
Σημαντικό θέμα για την ΑΕΚ είναι και η πρόωρη ανανέωση του Ορμπελίν Πινέδα και ο Γιώργος Τσακίρης επισήμανε πως η κατάσταση είναι στο... 50%-50%.
Επιπρόσθετα έγινε και αναφορά στις κρούσεις για τα στόπερ της ομάδας, καθώς ο Φελίπε Ρέλβας έχει προσεγγίσει ενδιαφέρον, ενώ επισήμανε πως η ομάδα θα στηρίξει τον Τζέιμς Πένραϊς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.