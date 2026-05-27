Στο 62ο λεπτό έγινε αλλαγή ο Ουνάι Λόπεθ. Ο 30χρονος Ισπανός μέσος είναι στόχος του Ολυμπιακού και στον τελικό του Conference League με την Κρίσταλ Πάλας αντικαταστάθηκε στο 62' από τον Ντίας κι ενώ το σκορ ήταν 1-0 υπέρ των Άγγλων.

Ο Ουνάι Λόπεθ έπαιξε ως οκτάρι στο 4-2-3-1 της Ράγιο Βαγιεκάνο. Κινήθηκε κυρίως μεταξύ της περιοχής της ομάδας του και της μεσαίας γραμμής. Είχε κυρίως ανασταλτικά καθήκοντα, αλλά στο 39' θα μπορούσε να σκοράρει. Ο Αλεμάο του έστρωσε τη μπάλα στο ημικύκλιο, όμως, το δεξί πλασέ του μεταγραφικού στόχου των Πειραιωτών έφυγε περίπου δύο μέτρα έξω από το αριστερό δοκάρι.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ουνάι Λόπεθ δέχθηκε κίτρινη κάρτα. Την αντίκρισε στο 48' για φάουλ στον Καμάντα και έτσι μετά το γκολ των Άγγλων, ο προπονητής του τον πέρασε στον πάγκο για να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του και να μην ρισκάρει κάποια κόκκινη του Λόπεθ.

Ο Ισπανός χαφ βαθμολογήθηκε βαθμολογήθηκε με 6,2. Στα λεπτά συμμετοχής του είχε μία ντρίμπλα και συνολικά 19/27 πάσες (70%). Οι 2 στις 7 (29%) πάσες ήταν στο αντίπαλο μισό, 17/20 (85%) στο δικό του μισό και είχε επίσης 1/7 (14%) στις μακρινές μεταβιβάσεις.