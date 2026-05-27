Ο ΠΑΟΚ επέλεξε και φέτος το αθλητικό κέντρο «NIVO Sparta» στο Ζάλτμπομελ για το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας.

Ο ΠΑΟΚ θα περάσει και το φετινό καλοκαίρι στην Ολλανδία, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν και των πρόωρων ευρωπαϊκών υποχρεώσεων στο Europa League.

Οι «ασπρόμαυροι» επέλεξαν ξανά το αθλητικό κέντρο «NIVO Sparta» στην περιοχή του Ζάλτμπομελ, δείχνοντας πως έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από τις συνθήκες που βρήκαν εκεί το προηγούμενο διάστημα και κυρίως από την ποιότητα των γηπέδων και των προπονητικών εγκαταστάσεων.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι συνεργάτες του θεωρούν πως το συγκεκριμένο προπονητικό κέντρο καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της ομάδας για το πιο κρίσιμο κομμάτι της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

De Griekse topclub @PAOK_FC Paok Saloniki is vanaf 29 juni in Zaltbommel. Zij maken gebruik van de velden van @NivoSparta Aansluitend komt Al Fayha uit Saoedi Arabië. @RVoetbal May 27, 2026

Το αθλητικό κέντρο βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Χερτόγκενμπος, γνωστό και ως «Δάσος του Δούκα», με την αποστολή του Δικεφάλου να αναχωρεί από τη Θεσσαλονίκη στις 29 Ιουνίου.

Ο ΠΑΟΚ θα παραμείνει για περίπου δύο εβδομάδες επί ολλανδικού εδάφους, διάστημα μέσα στο οποίο θα μπουν οι βάσεις για τη νέα σεζόν, αλλά και για τα πρώτα επίσημα παιχνίδια του καλοκαιριού που θα έρθουν αρκετά νωρίς λόγω Europa League.

Αυτό που απομένει πλέον είναι η επίσημη ανακοίνωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ αναφορικά με το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων που θα δώσει η ομάδα κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Ολλανδία.