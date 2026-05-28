Άμεσες αναμένονται οι εξελίξεις γύρω από το όνομα του Ουνάι Λόπεθ καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο 30χρονος χαφ πλησιάζει όλο και περισσότερο στον Πειραιά.

Στις 20 Μαΐου, το Gazzetta σας είχε ενημερώσει πρώτο για το έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για την περίπτωση του Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος μένει ελεύθερος από τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Οποιαδήποτε εξέλιξη, θα ερχόταν μετά τον μεγάλο τελικό του Conference League, όπου ο ισπανικός σύλλογος ηττήθηκε με 1-0 από την Κρίσταλ Πάλας, με τον 30χρονο χαφ να ξεκινάει βασικός και να αγωνίζεται συνολικά 62 λεπτά.

Άνθρωποι των «ερυθρολεύκων» είχαν ραντεβού με την πλευρά του Ισπανού ποδοσφαιριστή καθώς αποτελεί μία επιλογή που αρέσει πολύ στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη μεσαία γραμμή ενώ έχουν και τον ίδιο ατζέντη.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Gazzetta, ο Λόπεθ βρίσκεται όλο και πιο κοντά στο να... πιάσει λιμάνι μετά το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων για τη φετινή σεζόν, με τις συζητήσεις να κυλούν με γοργούς ρυθμούς και τις επόμενες μέρες αναμένεται να έχουμε οριστικές εξελίξεις.

Να θυμίσουμε πως ο έμπειρος χάφ μετράει 222 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις σε διάρκεια τεσσάρων ετών ενώ φέτος είχε 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με δύο γκολ και πέντε ασίστ.