Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σιρά, ο Αλέξης Καλογερόπουλος μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό θα συνεχίσει στη Μόντσα.

Ο Αλέξης Καλογερόπουλος βρίσκεται στις τελευταίες ημέρες του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό και φαίνεται πως είναι έτοιμος να ανοίξει τα «φτερά» του για το εξωτερικό. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σιρά, ο νεαρός Έλληνας στόπερ έχει έρθει σε συμφωνία με τη Μόντσα.

Το κλαμπ της Λομβαρδίας είναι μια «ανάσα» από την επάνοδο στη Serie A, καθώς τερμάτισε 3η στη Serie B και την Παρασκευή (29/05) υποδέχεται την Καταντζάρο στη ρεβάνς για τα Play Offs ανόδου, έχοντας να υπερασπιστεί προβάδισμα δυο γκολ.

🚨 Excl. - Agrreement in principle between #Monza and the centre-back Alexios #Kalogeropoulos (born in 2004). The greek player will leave #Olympiacos as a free agent. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 27, 2026

Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός προέρχεται από τις ακαδημίες του Αστέρα AKTOR και από το 2021 ανήκει στον Ολυμπιακό, ενώ τη διετία 2023-25 αγωνίστηκε δανεικός στον Βόλο. Ο 21χρονος διεθνής με την Εθνική Ελπίδων σέντερ μπακ προέρχεται από σεζόν με 13 εμφανίσεις υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και σκόραρε 2 γκολ.