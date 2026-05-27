Τελικός Conference League: Ολιγόλεπτη διακοπή λόγω ιατρικής ανάγκης στις εξέδρες
Σε διακοπή περίπου πέντε λεπτών οδηγήθηκε ο τελικός του Conference League ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο. Στο 35΄συγκεκριμένα του αγώνα, ο τερματοφύλακας των Μαδριλένων, Αουγκούστο Μπατάλια ειδοποίησε τον ρέφερι πως υπήρχε ιατρική ανάγκη στις εξέδρες και στην πλευρά των οπαδών της Ράγιο.
Ο διαιτητής διέκοψε τον αγώνα για μερικά λεπτά και τελικά αποφάσισε την συνέχεια του τελικού στο 39΄. Το περίεργο πάντως είναι πως στο μεταξύ διάστημα ο τερματοφύλακας των Ισπανών συνέχιζε να διαμαρτύρεται προς τον διαιτητή, με τον ρέφερι να προειδοποιεί πως θα τον τιμωρήσει με κάρτα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.