Σε ολιγόλεπτη διακοπή οδηγήθηκε ο τελικός του Conference League ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο, λόγω ιατρικού περιστατικού στις εξέδρες.

Σε διακοπή περίπου πέντε λεπτών οδηγήθηκε ο τελικός του Conference League ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο. Στο 35΄συγκεκριμένα του αγώνα, ο τερματοφύλακας των Μαδριλένων, Αουγκούστο Μπατάλια ειδοποίησε τον ρέφερι πως υπήρχε ιατρική ανάγκη στις εξέδρες και στην πλευρά των οπαδών της Ράγιο.

Ο διαιτητής διέκοψε τον αγώνα για μερικά λεπτά και τελικά αποφάσισε την συνέχεια του τελικού στο 39΄. Το περίεργο πάντως είναι πως στο μεταξύ διάστημα ο τερματοφύλακας των Ισπανών συνέχιζε να διαμαρτύρεται προς τον διαιτητή, με τον ρέφερι να προειδοποιεί πως θα τον τιμωρήσει με κάρτα.