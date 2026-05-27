Η Γουέστ Χαμ θέλει να κρατήσει τον Μαυροπάνο και στην Championship

Ο Ντίνος Μαυροπάνος είναι στο στόχαστρο αρκετών ομάδων, ωστόσο η Γουέστ Χαμ θέλει να τον κρατήσει πάρα τον υποβιβασμό της.

Η Γουέστ Χαμ καλείται να ξεπεράσει το σοκ του υποβιβασμού, να μην πέσει στην «παγίδα» της Championship και να επιστρέψει άμεσα στα σαλόνια της Premier League. Σε αυτή την προσπάθεια είναι διατεθειμένη να διατηρήσει τα βαριά της χαρτιά, όπως τον Έλληνα στόπερ, τον Μπόουεν, τον Σούτσεκ, τον Καστεγιάνος και τον Χέρμανσεν.

Αντίθετα, θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να κρατήσει στην ομάδα τόσο τον Φερνάντες όσο και τον Σάμερβιλ. Για τον Μαυροπάνο, πάντως, έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον ομάδες τόσο από την Premier League όσο και από τη Bundesliga. Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσες, καθώς ο Μαυροπάνος θα έχει συνάντηση με τη διοίκηση των Λονδρέζων για το μέλλον του.

Θυμίζουμε, πως ο διεθνής στόπερ αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της Γουέστ Χαμ, ωστόσο η σπουδαία αυτή διάκριση δεν συνοδεύτηκε από την πολυπόθητη παραμονή στην Premier League. Ο Έλληνας στόπερ ήρθε πρώτος στις προτιμήσεις του κοινού, αφήνοντας πίσω του τους Ματέους Φερνάντες και Τζάροντ Μπόουεν, έχοντας φέτος να επιδείξει τρία γκολ σε 35 συμμετοχές.