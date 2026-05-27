Γκόρντον: Συμφώνησε με Μπαρτσελόνα, η Νιούκαστλ ζητάει 80 εκατ. ευρώ
Με γοργούς ρυθμούς προχωράει η μεταγραφή του Άντονι Γκόρντον στη Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με τη «Marca», οι Καταλανοί έχουν καταλήξει ήδη σε συμφωνία με την πλευρά του Άγγλου επιθετικού και προχωράνε τις διαπραγματεύσεις με τη Νιούκαστλ για να κλείσουν το deal.
Ο αθλητικός διευθυντής των Μπλαουγκράνα, Ντέκο, βρίσκεται στην Αγγλία για να μιλήσει δια ζώσης με τους ανθρώπους των Magpies και το ποσό που συζητείται φέρεται να κυμαίνεται μεταξύ των 70-80 εκατομμυρίων ευρώ.
Την ίδια ώρα οι Μπάγερν και Λίβερπουλ εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για την περίπτωση του Γκόρντον, αλλά έχουν μείνει αρκετά πίσω στο κυνήγι της υπογραφής του. Ο Γκόρντον πάντως δεν αποτελεί τη μοναδική επιλογή που εξετάζουν οι Μπλαουγκράνα για ενίσχυση στην επιθετική γραμμή.
Θα χρειαστεί να αποκτήσουμε κάποιους παίκτες και δουλεύουμε πάνω σε αυτό» είχε παραδεχτεί ο Ντέκο, ο οποίος έχει επίσης στα ραντάρ τους Χουλιάν Άλβαρες και Ζοάο Πέδρο για το φετινό καλοκαίρι.
🚨‼️👀 Acuerdo del Barça con Gordon: el fichaje puede rondar los 80 millones de euros https://t.co/uIM4CLNe5F— MARCA (@marca) May 27, 2026
