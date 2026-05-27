Ολυμπιακός: Ο Ουνάι Λόπεθ έχασε ευκαιρία ν' ανοίξει το σκορ
Σημαντική ευκαιρία για να κάνει το 1-0 υπέρ της Ράγιο Βαγιεκάνο, έχασε ο Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος απασχολεί τον Ολυμπιακό.
Ο Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού έχασε σπουδαία ευκαιρία για να κάνει το 1-0 υπέρ της Ράγιο Βαγιεκάνο στον τελικό του Conference League με την Κρίσταλ Πάλας.
Ο 30χρονος Ισπανός χαφ, ο οποίος παίζει ως οκτάρι στον τελικό, στο 39' είδε τη μπάλα να του στρώνεται στο ημικύκλιο, αλλά το δεξί πλασέ του έφυγε αρκετά έξω από το αριστερό δοκάρι, ενώ ο ίδιος είχε πρόσωπο την εστία.
