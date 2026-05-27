Η Κρίσταλ Πάλας πέτυχε το μοναδικό γκολ στον τελικό του Conference League και με το 1-0 επί της Ράγιο Βαγιεκάνο κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό της ιστορίας της!

Σε 119 χρόνια ιστορίας δεν είχε κατακτήσει ποτέ κάποιο τρόπαιο. Το 2025 ωστόσο έσπασε την υπεραιωνόβια υπομονή και σήκωσε για πρώτη φορά το Κύπελλο Αγγλίας. Κι αφού πήρε.... θάρρος, είπε να κάνει την αρχή και στην Ευρώπη. Ένα χρόνο αργότερα οι Αετοί πέταξαν ψηλότερα στον ουρανό της Λειψίας, επιβλήθηκαν με 1-0 στον τελικό του Conference League επί της Ράγιο Βαγιεκάνο και κατέκτησαν το πρώτο ευρωπαϊκό της ιστορίας τους.

Ο τελικός πάντως άργησε πολύ να αποκτήσει ρυθμό. Το πρώτο ημίωρο χαρακτηρίστηκε από ένα αργό τέμπο με ελάχιστες φάσεις, καθώς οι δυο πλευρές είχαν αρκεστεί σε μια ανακύκλωση της κυκλοφορίας χωρίς επιθετικές πρωτοβουλίες. Ένα άστοχο μακρινό σουτ του μεταγραφικού στόχου του Ολυμπιακού, Ουνάι Λόπεθ, στο 39΄ήταν ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει η Βαγιεκάνο στο πρώτο μέρος, όμως η κορυφαία ευκαιρία ανήκε στους Άγγλους. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους συγκεκριμένα ο Γουόρτον βρήκε με εκπληκτική μπαλιά τον Μίτσελ στην πλάτη της άμυνας, ο οποίος ωστόσο αστόχησε με σκαστή κεφαλιά από θέση βολής.

Ό,τι ωστόσο δεν κατάφερε ο Άγγλος στο φινάλε του πρώτου μέρους, το πέτυχε ο Ματετά στις αρχές του δευτέρου. Στο 51΄συγκεκριμένα κι έπειτα από ασταθή επέμβαση του Μπατάλια στο μακρινό σουτ του Γουόρτον, ο Γάλλος βρέθηκε στο σωστό σημείο για να πάρει το ριμπάουντ και να στείλει τη μπάλα στο πλεκτό από κοντά. Έξι λεπτά αργότερα ο Γιέρεμι Πίνο άγγιξε το 2-0 με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ, όμως η μπάλα χτύπησε και στα δυο κάθετα δοκάρια και του γύρισε επιδεικτικά την πλάτη! Το κρεσέντο ευκαιριών των Αετών ολοκληρώθηκε στο 57΄, όταν ο Ματετά βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Μπατάλια τον νίκησε με το πόδι για να κρατήσει ζωντανή τη Βαγιεκάνο.

Προοδευτικά τα αποθέματα ενέργειας των Άγγλων άρχισαν να εξαντλούνται, με τη Βαγιεκάνο να παίρνει τη μπάλα στα πόδια της και να ψάχνει το γκολ. Με εξαίρεση ωστόσο ένα επικίνδυνο γύρισμα του Ντε Φρούτος που εξουδετέρωσε ο Χέντερσον, δεν μπόρεσε να βρει ποτέ απάντηση στο προβάδισμα των Αετών. Κάπως έτσι το 1-0 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τον Όλιβερ Γκλάσνερ να αποχωρεί από τον πάγκο με ακόμα ένα ασημικό για ενθύμιο στο Λονδίνο.

Κρίσταλ Πάλας (Όλιβερ Γκλάσνερ): Χέντερσον, Κάνβοτ, Λεκορυά, Ριάντ, Μίτσελ, Μουνιόθ, Καμάντα, Γουόρτον, Πίνο (76΄Γκεσάν), Σαρ, Ματετά (76΄Λάρσεν)

Ράγιο Βαγιεκάνο (Ινίγο Πέρεθ): Μπατάλια, Ράσιου, Λεχέν, Σις, Τσαβαρία, Βαλεντίν (62΄Μεντί), Λόπεθ (63΄Ντίαθ), Ντε Φρούτος (70΄Καμέγιο), Παλαθόν (77΄Άκομαχ), Γκαρθία (70΄Πάτσα), Αλεμάο