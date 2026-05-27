Η Κρίσταλ Πάλας αναδείχθηκε νικήτρια στον τελικό της Λειψίας κι έγινε η πέμπτη ομάδα που κατακτάει το Conference League. Δείτε τη Χρυσή Βίβλο της διοργάνωσης.

Το Conference League απέκτησε νέο κάτοχο! Ο λόγος για την Κρίσταλ Πάλας, η οποία επιβλήθηκε με 1-0 επί της Ράγιο Βαγιεκάνο στον τελικό της Λειψίας και κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο.

Πρόσθεσε παράλληλα στο κλειστό κλαμπ που έχουν κατακτήσει τη νεοσύστατη διοργάνωση, καθώς μόλις άλλες τέσσερις ομάδες το έχουν επαναλάβει στο παρελθόν.

Μεταξύ τους φυσικά και ο Ολυμπιακός με το τρόπαιο του 2024, αλλά η αγγλική κυριαρχία είναι εμφανής. Η Κρίσταλ Πάλας άλλωστε είναι η τρίτη από το Νησί που κατακτά τον θεσμό μετά τις Τσέλσι και Γουέστ Χαμ, ενώ μια φορά το έχει κάνει και η Ρόμα.

Οι τροπαιούχοι του Conference League