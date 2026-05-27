Conference League: Η Χρυσή Βίβλος μετά την κατάκτηση της Κρίσταλ Πάλας
Το Conference League απέκτησε νέο κάτοχο! Ο λόγος για την Κρίσταλ Πάλας, η οποία επιβλήθηκε με 1-0 επί της Ράγιο Βαγιεκάνο στον τελικό της Λειψίας και κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο.
Πρόσθεσε παράλληλα στο κλειστό κλαμπ που έχουν κατακτήσει τη νεοσύστατη διοργάνωση, καθώς μόλις άλλες τέσσερις ομάδες το έχουν επαναλάβει στο παρελθόν.
Μεταξύ τους φυσικά και ο Ολυμπιακός με το τρόπαιο του 2024, αλλά η αγγλική κυριαρχία είναι εμφανής. Η Κρίσταλ Πάλας άλλωστε είναι η τρίτη από το Νησί που κατακτά τον θεσμό μετά τις Τσέλσι και Γουέστ Χαμ, ενώ μια φορά το έχει κάνει και η Ρόμα.
Οι τροπαιούχοι του Conference League
- 2022: Ρόμα
- 2023: Γουέστ Χαμ
- 2024: Ολυμπιακός
- 2025: Τσέλσι
- 2026: Κρίσταλ Πάλας
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.