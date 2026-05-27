Η Εθνική Ελπίδων ηττήθηκε 2-1 από την Κ23 του Κατάρ σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη στο στάδιο Νεντέλιτσε στην Κροατία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΕΠΟ για το φιλικό της Εθνικής Ελπίδων: «Το Κατάρ προηγήθηκε στο σκορ μόλις στο 7' με σκόρερ τον Ιμπραχίμ Τάχα. Στη συνέχεια η Εθνική Ομάδα πίεσε για την ισοφάριση και δημιούργησε έως τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Θεοδοσουλάκη, οι οποίες όμως δεν βρήκαν τον στόχο.

Αντίθετα με τη ροή του αγώνα και την πίεση των ποδοσφαιριστών του κ. Ταουσιάνη, το Κατάρ βρήκε και δεύτερο γκολ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χασάν στο 71'. Η Ελλάδα συνέχισε να πιέζει για να επιστρέψει στον αγώνα και στο 77' μείωσε με σουτ του Πνευμονίδη από τη μεγάλη περιοχή, ύστερα από σέντρα του Ράλλη. Λίγο πριν από τη λήξη του αγώνα και συγκεκριμένα στον επιπλέον χρόνο, η Εθνική είχε σπουδαία ευκαιρία για την ισοφάριση, όμως το σουτ του Χατσίδη από τη μικρή περιοχή κατέληξε λίγο άουτ.

Η σύνθεση της Εθνικής:

Τσομπανίδης, Νικολάου, Κεραμίτσης, Κωστούλας, Κουτσογούλας, Αλμύρας, Μπρέγκου, Αποστολάκης, Παπακανέλλος, Θεοδοσουλάκης, Τσαντίλας.

Αγωνίστηκαν και οι: Χατσίδης, Ράλλης, Καλοσκάμης, Γκούμας, Καλογερόπουλος, Καρακασίδης, Πνευμονίδης, Σμυρλής, Βακουφτσής.

*Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 16:00 (ώρα Ελλάδας) η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει την οικοδέσποινα Κροατία στην Κοπρίβνιτσα, στον τελευταίο φιλικό της αγώνα που εντάσσεται στο πλαίσιο προετοιμασίας της ενόψει των επίσημων αγώνων τον προσεχή Σεπτέμβριο».