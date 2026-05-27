Η Κρίσταλ Πάλας δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο του τελικού του Conference League. Έξι λεπτά άλλωστε μετά την επιστροφή των δυο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Στο 51΄συγκεκριμένα κι έπειτα από ασταθή επέμβαση του Μπατάγια στο σουτ του Γουόρτον, ο Ματετά καιροφυλαχτούσε και πήρε το ριμπάουντ για να γράψει το 1-0 από κοντά.