Η Λάτσιο αποχαιρέτησε τον Μαουρίσιο Σάρι μέσα από ένα βίντεο στα social media, καθώς ο Ιταλός τεχνικός ετοιμάζεται να αναλάβει την Αταλάντα.

Επίσημο χαρακτήρα απέκτησε το διαζύγιο μεταξύ Λάτσιο και Μουαρίσιο Σάρι. Τα ιταλικά ΜΜΕ είχαν αποκαλύψει πως οι δυο πλευρές δεν θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους και τη νέα σεζόν μετά την αποτυχία των Λατσιάλι να βγουν στην Ευρώπη, με τον έμπειρο κόουτς να πληρώνει το... μάρμαρο.

Μετά από πέντε χρόνια κοινής πορείας, Λάτσιο και Σάρι θα τραβήξουν διαφορετικούς δρόμους, με τον σύλλογο να σπεύδει να τον ευχαριστήσει για όσα έκανε στη Ρώμη μέσα από ένα εντυπωσιακό βίντεο.

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα» έγραψε στη λεζάντα η Λάτσιο, η οποία έφτασε φέτος κάτω από τις οδηγίες του μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας, αλλά ηττήθηκε από την Ίντερ.

Πλέον ο 67χρονος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Αταλάντα, τη στιγμή που οι Λατσιάλι έχουν καταλήξει σε συμφωνία με τον Τζενάρο Γκατούζο για να τον αντικαταστήσουν.