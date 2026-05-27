Ο Γιώργος Αθανασιάδης δεν κρύβει την επιθυμία του για τον Ηρακλή, που έχει βάλει στο μάτι και τον Πόμπο.

Ο Γιώργος Αθανασιάδης είναι πολύ κοντά στον Ηρακλή. Ο 33χρονος (7/4/93) με 26 ματς τη σεζόν που τελείωσε στον Άρη, έχει επαφές εδώ και καιρό με τον γηραιό κι όλα δείχνουν ότι γυρίζει στον σύλλογο, αφού ήταν μέλος και στην Ακαδημία.

Η Super League, μάλιστα, σε ανάρτησή της καλωσόρισε τον Ηρακλή και ο Αθανασιάδης έκανε λάικ, δείχνοντας ουσιαστικά την επιθυμία του να παίξει στον Ηρακλή.

Οι κυανόλευκοι, παράλληλα, έχουν βλέμματα και σε άλλους έμπειρους παίκτες που γνωρίζουν το ελληνικό πρωτάθλημα. Ένας απ' αυτούς φέρεται να είναι ο Χόρχε Πόμπο.

Ο Ισπανός μέσος (γεννημένος στις 22/2/94) έκανε εξαιρετική σεζόν στην Κηφισιά. Συνολικά με τη φανέλα της κατέγραψε 65 ματς, 17 γκολ και 10 ασίστ, ενώ στο παρελθόν έπαιξε σε Σαραγόσα, Σανταντέρ, Αραγόν, Κάντιθ, Ρεάλ Οβιέδο, Ανδόρα. Το συμβόλαιο του Πόμπο με την Κηφισιά φτάνει στο τέλος του και ο Ηρακλής είναι μία από τις πολλές ομάδες που έχουν δείξει ενδιαφέρον.