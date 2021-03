Δεν σταματά τα double double με τίποτα ο Νίκολα Γιόκιτς, τα έχει για πλάκα. Ο ηγέτης των Νάγκετς κατάφερε να είναι «διπλός» για 228η φορά στην καριέρα του. Με αυτόν τον τρόπο ξεπέρασε τον Μουτόμπο και πλέον είναι ο άνθρωπος με τα περισσότερα double double στην ιστορία του Ντένβερ.

Ο Joker συνεχίζει να δίνει μαθήματα σε κάθε ευκαιρία που πατά παρκέ.

Nikola Jokic secured his 228th career double-double as a member of the Denver Nuggets tonight. That breaks a tie with Dikembe Mutombo for the most all-time in franchise history pic.twitter.com/83hETBCo3s

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 18, 2021