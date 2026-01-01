Ο Νίκος Καρφής γράφει για μια ακόμα υπέρβαση της ΑΕΚ και του Μάκη Αγγελόπουλου με την απόκτηση Νάναλι, αλλά και τη δήλωση της Ένωσης στη νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Με τον καλύτερο τρόπο μπήκε το νέο έτος για την ΑΕΚ και τους φιλάθλους της. Τόσο στο μπάσκετ (Νάναλι), όσο και στο ποδόσφαιρο (Βάργκα). Αλλά εμείς όπως ξέρετε, στεκόμαστε στο μπάσκετ σε αυτό εδώ το blog με ορισμένες ποδοσφαιρικές πινελιές καμιά φορά στα υστερόγραφα.

Η Ένωση έκανε ένα... δωράκι στον κόσμο της, πρωτοχρονιά του 2026 και ανακοίνωσε τον Τζέιμς Νάναλι. Έναν παίκτη με σπουδαία καριέρα στην Euroleague που έρχεται για να ανεβάσει επίπεδο την περιφέρεια της Βασίλισσας.

Οι άνθρωποι της ΑΕΚ με ανακοίνωση, την πρώτη του νέου έτους, έστειλαν μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση που θα είναι παρόντες και στη νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τα όσα έρχονται.

Η «βόμβα» με Νάναλι και οι συνεχείς υπερβάσεις

Είναι αλήθεια πως την σεζόν 2024-25 στην ΑΕΚ βγήκαν όλες οι επιλογές των ξένων, τους οποίους κατάφερε να κρατήσει μέχρι το τέλος της σεζόν και τελικά να φτάσει στο Final Four του BCL και να τερματίσει στην τρίτη θέση του ελληνικού πρωταθλήματος.

Φέτος τα πράγματα δεν κύλησαν τόσο ομαλά και η ΑΕΚ είχε πολλές ατυχίες. Αρχικά δεν θα έχει στη συνέχεια της σεζόν, τον κορυφαίο παίκτη της, Κρις Σίλβα.

Ο φοβερός Γκαμπονέζος... εξαργύρωσε τις εκπληκτικές εμφανίσεις του με τη φανέλα της Βασίλισσας και θα παίζει στην Φενέρ, με την Ένωση να καρπώνεται το ποσό του buyout. Κομβική απώλεια για την Ένωση, η οποία όμως έχει βγει με... άγριες διαθέσεις στην αγορά για να βρει τον αντικαστάτη του, ο οποίος θα είναι υψηλού επιπέδου. Για να γίνει ακόμα μια υπέρβαση όπως έγινε με τον Νάναλι. Και βάλτε και στην εξίσωση το πόσο άτυχη στάθηκε με τους Μπράουν και Κλαβέλ, οι οποίοι ήρθαν και τραυματίστηκαν. Μάλιστα ο πρώτος ακόμα δεν έχει κάνει ντεμπούτο, ενώ και ο δεύτερος έχει παίξει ελάχιστα.

Ο Μάκης Αγγελόπουλος δεν αφήνει τίποτα στην τύχη και έβαλε το... χεράκι του για άλλη μια μεγάλη κίνηση της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Ο Νάναλι μπορεί να μην είναι στο peak του, όμως η ποιότητα και η εμπειρία του δεν αμφισβητούνται.

Περιφερειακός με σημαντικές παραστάσεις από Euroleague που θα προσφέρει πράγματα στο «2» και το «3» και το σκορ που χρειάζεται η Ένωση για να πάρει και λίγο φορτίο από τους ώμους του Μπάρτλεϊ. Φοβερός σουτέρ ο Νάναλι.

Φυσικά για να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη μεταγραφή, βοήθησε πολύ και ο Σάκοτα τις τελευταίες ώρες που μίλησε με τον παίκτη και του εξήγησε το πλάνο και όλα όσα έπρεπε για να τον κάνουν να πειστεί, με τις ευλογίες του Μάκη και του Βαγγέλη Αγγελόπουλου φυσικά.

Την... δούλεψε την υπόθεση η ΑΕΚ, την έφερε στα μέτρα της και έκανε δικό της τον Νάναλι, ανακοινώνοντας τον πρωτοχρονιά!

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, που θα επιστρέψω στο ελληνικό Πρωτάθλημα, μετά από τόσα χρόνια. Πάει πολύ καιρός από τότε. Δεν το είχα ζήσει στο έπακρο. Αυτή τη φορά, όμως, θα το ζήσω… Προφανώς, έχω ακούσει πολλά για την Ιστορία της ΑΕΚ και για την προσπάθειά της να επιστρέψει στην κορυφή. Είμαι χαρούμενος, που αποτελώ μέρος αυτής της «αναγέννησης».

Και κατέληξε με «μήνυμα» προς τους οπαδούς της ΑΕΚ: «Είμαι έτοιμος να φέρω το πάθος μου και την αγάπη μου για το παιχνίδι μπροστά σε όλους σας», είπε στις πρώτες του δηλώσεις ο παίκτης και τα υπόλοιπα θα τα δείτε στο γήπεδο, με τους ανθρώπους της Βασίλισσας να τον περιμένουν στην Αθήνα το επόμενο διάστημα για να πιάσει δουλειά.

Η δήλωση για την επόμενη μέρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Η ΑΕΚ έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως θα είναι παρούσα στην επόμενη μέρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο χάρτης αλλάζει τα επόμενα χρόνια και η Ένωση θα είναι μέρος του.

Η Βασίλισσα και οι άνθρωποι της, με πρώτο από όλους τον Μάκη Αγγελόπουλο, συνεχίζουν να αναβαθμίζουν τη SUNEL Arena και να την κάνουν έναν υπέροχο προορισμό για τον κόσμο. Ένα γήπεδο που συνεχώς ομορφαίνει με τις διορθωτικές πινελιές που γίνονται.

Η ΑΕΚ είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ (πρώτη ελληνική ομάδα με ευρωπαϊκό τίτλο το 1968), για τη FIBA και τις διοργανώσεις της και σίγουρα μια από τις πιο επιτυχημένες ομάδες του BCL. Με συνεχή παρουσία, με τρόπαιο το 2018, με χαμένο τελικό και παρουσία στο περσινό Final Four της SUNEL Arena.

Το μέγεθος της Ένωσης είναι πολύ σημαντικό για τη διοργάνωση. Μια ομάδα που έχει διοργανώσει τρία F4 και F8 ΒCL (σε ΟΑΚΑ και SUNEL Arena) με χρηματοδότηση από την ίδια. Ένας σύλλογος, που παρά το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί στο μπάσκετ εδώ και πολλά χρόνια με τις κλειστές λίγκες που δημιουργούν μια άνιση κατάσταση, δεν σταματά να επενδύει και να παλεύει να κρατηθεί σε υψηλό επίπεδο.

Σε αυτή τη νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, η ΑΕΚ θα πρέπει να έχει μαζί της και τον κόσμο της. Έχει ανάγκη όλο και περισσότερους στη SUNEL Arena για το παρόν και το μέλλον. Άλλωστε όλοι θυμούνται την απίθανη ατμόσφαιρα στα ματς με τη Ναντέρ αλλά και στο Final Four από τον κόσμο της ΑΕΚ. Αυτό χρειάζεται η Ένωση. Να είναι όλοι κοντά της σαν μια... γροθιά για να ανέβει επίπεδο σε μια περίοδο που το μπάσκετ θα έχει αλλαγές και ο... χάρτης θα αλλάξει.

ΥΓ: Το μπάτζετ της ΑΕΚ με την επόμενη προσθήκη, αυτή του σέντερ, θα πάει κάπου στα 3 εκατομμύρια. Καταλαβαίνουμε όλοι για τι υπερβάσεις μιλάμε.

ΥΓ 1: Έρχεται ένα πολύ δύσκολο ματς στην Πάτρα κόντρα στον Προμηθέα (3/1), εκεί όπου η Ένωση όπως όλα δείχνουν, θα έχει μοναδικό πεντάρι τον Σκορδίλη, αλλά και το πολυεργαλείο Γκρέι που θα κληθεί να δώσεις λύσεις στη θέση.

YΓ 2: Να έχετε όλοι μια υπέροχη χρονιά. Υγεία σε όλο τον κόσμο και να περνάτε όμορφες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν.

ΥΓ 3: Ο Βάργκα που παίρνει η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο είναι ένας... killer μπροστά από την αντίπαλη εστία και πλέον μαζί με Γιόβιτς και Ζίνι η Ένωση διαθέτει μια εντυπωσιακή επιθετική γραμμή.