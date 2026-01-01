Κουζέλογλου: Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τον δανεισμό
Ο Γιάννης Κουζέλογλου αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό και θα συνεχίσει τη φετινή σεζόν στο Μαρούσι με τη μορφή δανεισμού.
Mετά την ανακοίνωση της απόκτησής του, για την οποία πρώτα σας είχε ενημερώσει το Gazzetta, από την ομάδα των βορείων προαστίων, ήρθε και η επίσημη ενημέρωση από τους «πράσινους».
Αναλυτικά
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την παραχώρηση του Γιάννη Κουζέλογλου στο Maroussi CHERY με την μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου».
