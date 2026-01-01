Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν γίνει μία οικογένεια περνώντας μαζί την παραμονή Πρωτοχρονιάς με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να μαθαίνει ισπανικά έθιμα στον Τσέντι Όσμαν!

Το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague (2/1 - 21:15) βρίσκεται προ των πυλών, ωστόσο η αλλαγή του χρόνου προσφέρεται για λίγες ώρες ξεγνοιασιάς και οικογενειακές στιγμές.

Έτσι, οι επτά ξένοι του Παναθηναϊκού, Τζέριαν Γκραντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ματίας Λεσόρ, Τσέντι Όσμαν, Κένεθ Φαρίντ, Τι Τζέι Σορτς βρέθηκαν όλοι μαζί για να αλλάξουν χρόνο μαζί με τις συντρόφους και τις συζύγους τους να τους συνοδεύουν.

Ανάμεσα στα πολλά στιγμιότυπα από την όμορφη βραδιά που πέρασαν οι συμπαίκτες ξεχώρισε ένα βίντεο που ανήρτησε ο Τσέντι Όσμαν με τον Χουάντσο Ενρναγκόμεθ να τρώνε 12 ρώγες σταφυλιού μετά την αλλαγή του χρόνου. Ο Ισπανός φόργουορντ μεταφέρει τα έθιμα της πατρίδας του στους φίλους του.

Τι συμβολίζει αυτό το ισπανικό έθιμο

Στην Ισπανία, η Πρωτοχρονιά συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερο έθιμο που υπόσχεται τύχη και συναισθηματική ευημερία. Τη στιγμή που αλλάζει ο χρόνος, όσοι το ακολουθούν καταφεύγουν κάτω από το τραπέζι και καταναλώνουν δώδεκα ρώγες σταφυλιού, μία για κάθε μήνα της χρονιάς που ξεκινά.

Οι ρίζες του εθίμου φτάνουν στα τέλη του 19ου αιώνα, ωστόσο η καθιέρωσή του ήρθε το 1909, όταν παραγωγοί σταφυλιών το προώθησαν δυναμικά ως έναν ευρηματικό τρόπο να ενισχυθεί η ζήτηση την εορταστική περίοδο.

Το «τελετουργικό» είναι συγκεκριμένο. Στα τελευταία δώδεκα δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα, κάθε δευτερόλεπτο συνοδεύεται από μία ρώγα σταφυλιού. Κάθε μία αντιπροσωπεύει έναν μήνα και θεωρείται ότι φέρνει καλή τύχη και για πολλούς, αγάπη. Γνωστό ως «τα δώδεκα σταφύλια της τύχης», το έθιμο έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ισπανίας και έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές και διασκεδαστικές πρωτοχρονιάτικες συνήθειες παγκοσμίως.

Τα τελευταία χρόνια, με την ώθηση των social media, το νόημά του έχει στραφεί κυρίως στον έρωτα. Άνθρωποι χωρίς σχέση καταγράφουν σε βίντεο τη στιγμή κάτω από τα γιορτινά τραπέζια, ελπίζοντας ότι οι δώδεκα μικρές ρώγες θα γίνουν το «γούρι» που θα τους φέρει την αγάπη μέσα στη νέα χρονιά.