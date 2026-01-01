Ρογκαβόπουλος στο Gazzetta: «Δεν κρίνει τίποτα το ντέρμπι, νίκη για το γόητρο»

O Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε στο Gazzetta λίγο πριν από το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Telekom Center Athens» για την 19η αγωνιστική της Euroleague.

Ο 24χρονος Έλληνας φόργουορντ πήρε μια πρώτη «γεύση» από ντέρμπι «αιωνίων» στην αναμέτρηση του πρωταθλήματος για την Stoiximan GBL ωστόσο αυτήν την φορά το φόντο θα είναι τελείως διαφορετικό.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα φιλοξενήσει στο «Telekom Center Athens» τον Ολυμπιακό για την 19η αγωνιστική της Euroleague και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπογράμμισε ότι είναι ένα ματς σαν... όλα τα άλλα της διοργάνωσης χωρίς να κρίνεται κάτι στην παρούσα φάση.

Σίγουρα είναι ένα ντέρμπι, ωστόσο παραμένει ένα παιχνίδι της Euroleague. Μπορεί να κρίνει μια νίκη, αλλά δεν κρίνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι, αλλά ταυτοχρόνως κυρίως από πλευράς γοήτρου είναι η νίκη, περισσότερο παρά επειδή καθορίζει κάτι καθοριστικό. Παρ’ όλα αυτά, θέλουμε τη νίκη, παίζουμε στην έδρα μας, απέναντι σε έναν αιώνιο αντίπαλο, και θα δώσουμε τα πάντα για να την πάρουμε» είπε χαρακτηριστικά ο παίκτης των «πρασίνων» στο Gazzetta ενόψει του αγώνα με τον «αιώνιο» αντίπαλο (2/1, 21:15).

Όπως είναι γνωστό οι παίκτες του Παναθηναϊκού ταλαιπωρήθηκαν από την γρίπη Α αλλά όλα αυτά ανήκουν ήδη στο παρελθόν: «Πιστεύω πως θα είμαστε έτοιμοι. Ήταν ένα μικρό εμποδιάκι, αλλά θα το ξεπεράσουμε. Έχουμε καλούς παίκτες και όλα τα παιδιά είναι έτοιμα να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό».

Στις 12 Οκτωβρίου ο Ολυμπιακός είχε νικήσει τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ με 90-86 για την Stoiximan GBL αλλά ο «Ρόγκα» δεν σκέφτεται καθόλου τα όσα είχαν συνμβεί τότε και ούτε αντιμετωπίζει το παιχνίδι ως ρεβάνς: «Δεν το βλέπουμε έτσι. Φυσικά και πάντα θέλουμε να κερδίζουμε, αλλά αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Η ομάδα είναι συγκεντρωμένη σε αυτό που έχει μπροστά της και προετοιμάζεται όπως πρέπει.»

Όσο για το τι πρέπει να προσέξει η ομάδα του; «Παίζουν πολύ σκληρά, βγάζουν σκληράδα, παίζουν πολύ καλά μαζί και πρέπει να είμαστε και εμείς το ίδιο σε σκληράδα και να παίξουμε με αυτοπεποίθηση» και κλείνοντας αναφέρθηκε για το γεγονός ότι η συμπαράσταση του κόσμου θα είναι με το μέρος του Παναθηναϊκού: «Θα είναι χαμός, ανυπομονώ να βοηθήσω την ομάδα».