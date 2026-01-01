Κέντρικ Ναν: «Άχαστος» στην προπόνηση με μπλουζάκι από την κατάκτηση της Euroleague
Με... ιδιαίτερο μπλουζάκι προπονήθηκε ο Κέντρικ Ναν την παραμονή του μεγάλου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (2/1, 21:15) στο «Telekom Center Athens».
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός σκόρερ φορούσε ένα από τα συλλεκτικά t-shirts που είχαν κυκλοφορήσει αμέσως μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου πριν από δύο χρόνια.
Με το «The King is Back» να δεσπόζει στο μπλουζάκι, ο Ναν ήταν... άχαστος στα μακρινά σουτ που έκανε στο πλαίσιο της ατομικής του προπόνησης αμέσως μετά το τέλος του κανονικού προγραμμάτος.
Άλλωστε ο Αμερικανός γκαρντ το συνηθίζει και μένει σχεδόν πάντα περισσότερη ώρα στο glass floor προκειμένου να κάνει περισσότερα σουτ.
☘️💪 Tο αχαστο ατομικό του Ναν φορώντας το t shirt που αναγράφει «the king of Europe.»#paobc pic.twitter.com/pNMLds5LGL— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 1, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.