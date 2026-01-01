Κέντρικ Ναν: «Άχαστος» στην προπόνηση με μπλουζάκι από την κατάκτηση της Euroleague

Γιώργος Κούβαρης
Κέντρικ Ναν
Ο Κέντρικ Ναν εμφανίστηκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού φορώντας ένα από τα συλλεκτικά t-shirt μετά την κατάκτηση της Euroleague στο Βερολίνο.

Με... ιδιαίτερο μπλουζάκι προπονήθηκε ο Κέντρικ Ναν την παραμονή του μεγάλου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (2/1, 21:15) στο «Telekom Center Athens».

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός σκόρερ φορούσε ένα από τα συλλεκτικά t-shirts που είχαν κυκλοφορήσει αμέσως μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου πριν από δύο χρόνια.

Με το «The King is Back» να δεσπόζει στο μπλουζάκι, ο Ναν ήταν... άχαστος στα μακρινά σουτ που έκανε στο πλαίσιο της ατομικής του προπόνησης αμέσως μετά το τέλος του κανονικού προγραμμάτος.

Άλλωστε ο Αμερικανός γκαρντ το συνηθίζει και μένει σχεδόν πάντα περισσότερη ώρα στο glass floor προκειμένου να κάνει περισσότερα σουτ.

 
     

